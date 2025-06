Piráti: Jurečkovo ministerstvo zfalšovalo výběrové řízení

Analytik Pirátů Janusz Konieczny podal trestní oznámení na Vrchní státní zastupitelství v Praze s ohledem na velmi závažná zjištění při zadávání IT zakázek na ministerstvu vedeném Marianem Jurečkou. Konkrétně jde o zakázky za více jak 300 milionů Kč, které tento resort přidělil v učebnicovém střetu zájmů společnosti Tekies. Jedno z výběrových řízení na dodání technologického rozhraní pro digitalizaci stavebního řízení bylo dokonce prokazatelně zfalšováno. Řadu cenných zjištění přinesl Analytický tým Pirátů a také investigativní novináři Seznam Zpráv, kteří ke kauze Tekies zveřejnili již celou řadu informací.

Marian Jurečka přivedl v roce 2022 na své ministerstvo Karla Trpkoše a Pavla Vybírala, kterým svěřil oblast IT. Obě tyto osoby jsou přitom úzce spjaté se společností Tekies. Pan Vybíral tuto společnost dokonce zastupoval, na firemních dokumentech byl uveden jako její majitel, účastnil se jejich firemních akcí a vlastnil i její sesterskou společnost. Oba pánové úzce spolupracují přes 15 let a pan Trpkoš jednal s touto společností i během svého dřívějšího pracovního působení. Najednou po nástupu obou pánů na Jurečkovo ministerstvo začal do této společnosti proudit rekordní objem IT zakázek. Tato společnost vykazovala jen několik zaměstnanců a najednou téměř všechny její veřejné zakázky pocházely z ministerstva vedeného Marianem Jurečkou. Jednalo se o ukázkový střet zájmů.

Obě osoby získaly vliv rovněž na IT zakázky týkající se Ministerstva pro místní rozvoj. Umožnil to ministr Petr Kulhánek, který v této věci podepsal smlouvu s Marianem Jurečkou. Tyto zakázky tak nemohli připravovat přední experti z Kulhánkova ministerstva a místo nich na tyto zakázky získal vliv právě Karel Trpkoš a Pavel Vybíral. Analytický tým Pirátů podrobně vyhodnotil, že minimálně jednu zakázku (ZDE) Jurečkovo ministerstvo prokazatelně zfalšovalo. Aniž by uspořádalo veřejný tendr a dokonce i bez podepsání smlouvy určilo, že zakázku dodá společnost Tekies. Teprve po dodání zakázky začalo řešit, jak zpětně udělá výběrové řízení. Proběhlo tedy výběrové řízení na dodávku technologického rozhraní DSŘ, které již ovšem bylo dodané.

„Náš analytik doložil podezření, že Jurečkovo ministerstvo zfalšovalo výběrové řízení na zakázku, kterou schválili po odvolání Ivana Bartoše. Nejdříve určili dodavatele a teprve po 4 měsících, kdy zakázka byla fakticky dodaná, uspořádali fingovaný tendr. Bude se tedy muset zkoumat, o kolik stavební řízení prodražili. V zakázce se osobně jménem ministerstva angažoval pan Vybíral, který ještě nedávno zastupoval společnost Tekies, která zakázku získala. Ve střetu zájmů získala společnost Tekies zakázky za více jak 300 milionů korun,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Trestní oznámení míří na Karla Trpkoše, který osobně dojednával a podepisoval IT zakázku, kde bylo zfalšováno výběrové řízení. Své počínání musí rovněž vysvětlit pan Vybíral, který například jednal v této zakázce jménem Ministerstva pro místní rozvoj, aniž by k tomu měl oprávnění. Toto oznámení dokládá podezření, že mohl být spáchán trestný čin pletichy při zadání veřejné zakázky, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození finančních zájmů EU a další trestné činy,” sdělil oznamovatel tohoto trestního oznámení - analytik Pirátů Janusz Konieczny.

