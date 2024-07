Piráti: Lékař do každé obce nad 1000 obyvatel a krajská vysoká škola

Jako hlavní cíle stanovili realizaci krajské vysoké školy, prosazení konceptu mobilní ordinace do každé obce nad 1000 obyvatel, zavedení CHKO Krušné hory a vytvoření nových pracovních míst v oblasti kreativního průmyslu.

Na rozvoji vysokého školství pracuje v pozici radního pro oblast školství Jindřich Čermák již čtvrtým rokem a za tu dobu se podařilo otevřít již několik vysokoškolských oborů. Ambice Pirátů jdou však dál – kraj si zaslouží vlastní plnohodnotnou vysokou školu.

„Absence samostatné vysoké školy je dlouhodobou bolístkou našeho kraje. Je to cesta na dlouhou trať a čeká nás ještě mnoho jednání. Rozhodně si nemyslíme, že vysoká škola vyřeší všechny problémy v kraji. Je to však první a nejdůležitější krok a pro jeho realizaci jsme připraveni udělat maximum,“ říká radní pro školství a dvojka kandidátky Pirátů Jindřich Čermák.

Mnoho odlehlých oblasti v kraji má problém s dostupností zdravotní péče. To by měl změnit koncept tzv. mobilních ordinací. V Karlovarském kraji je 30 obcí nad 1000 obyvatel. Podle Pirátů by do každé z nich měl alespoň jednou měsíčně přijet praktický lékař.

„Zavedení mobilních ordinací z nám neznámého důvodu legislativa doposud neumožňuje. Přitom by toto řešení dostalo dostupnou zdravotní péči i do těch nejodlehlejších částí kraje. Proto za kraj navrhneme změnu zákona a věříme, že v příštích čtyřech letech by již první mobilní ordinace mohly objíždět kraj,“ vysvětluje náměstek hejtmana a trojka pirátské kandidátky Vojtěch Franta.

Ochranu výjimečné krajiny v oblasti Krušných hor v podobě CHKO měli Piráti jako jediná strana již v minulém volebním období. Pro tento návrh se podařilo najít shodu napříč politickým spektrem a iniciovali jsme tak prvotní přípravy. Piráti podporují zavedení CHKO Krušné hory v nejširší možné variantě.

„Když jsme plán na zavedení CHKO Krušné hory psali do programu v roce 2020, věděli jsme, že je to projekt na víc než jedno volební období. Důležité bylo o potřebě tohoto kroku přesvědčit hlavně místní obyvatele a starosty. To se vesměs podařilo a nyní je míč na straně Ministerstva životního prostředí. Jsme odhodláni projekt dotáhnout, protože unikátní krajinná oblast v Krušných horách za ochranu rozhodně stojí,“ řekl kandidát č. 4 a odborník na životní prostředí Petr Adamec.

O tvorbu nových pracovních míst v kraji s vysokou přidanou hodnotou by se měla postarat oblast kulturních a kreativních průmyslů. Právě strategický projekt Agentury 4K, kterou založila Pirátka Markéta Monsportová, si toto klade za cíl.

„Kulturní a kreativní průmysly jsou označovány za uhlí 21. století. Je to klíč pro ekonomický růst kraje, kde lidé dělají kvalifikovanou práci s vysokou přidanou hodnotou. Nikdo před námi se o podporu těchto odvětví ani nepokusil a náš kraj tak v podílu KKP na ekonomice výrazně zaostával za ostatními. Nechceme si nechat ujet vlak a chyby našich předchůdců napravíme,“ konstatuje pirátská kandidátka na hejtmanku Markéta Monsportová.

Celý program i kandidátní listinu zveřejnili Piráti na svém webu https://karlovarsky.pirati.cz/programy/