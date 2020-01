Piráti: Lídrem do krajských voleb v Libereckém kraji je Zbyněk Miklík

Z hlasování vzešlo deset kandidátů jejichž lídrem se stal turnovský radní a softwarový specialista Zbyněk Miklík.

Kompletní kandidátní listina vypadá takto:

Zbyněk Miklík Václav Židek Jarmila Valešová Jan Tempel Daniela Weissová Marek Förster Ondřej Víteček Ondřej Novosad Helena Vondráková Petr Vyhnal

První pětka kandidátské listiny pro krajské volby 2020 v Libereckém kraji

Turnovský zastupitel a radní Zbyněk Miklík (1975) byl za lídra do krajských voleb zvolen pro své manažerské a analytické dovednosti. Ty prokazuje jak ve svém profesním působení specialisty a školitele v oblasti veřejných zakázek, ale také v práci pro město. Nebojí se zastávat objektivní kritický postoj i vůči rozhodnutím kolegů v rámci koalice, ale zároveň aktivně přistupuje k hledání hledání kompromisů. Jeho prioritami jsou otevřenost a srozumitelnost komunální politiky, transparentnost veřejných zakázek, rovný přístup a příležitosti, stejně jako eGovernment a online úřad. Z dalších témat, kterými se Zbyněk zabývá můžeme jmenovat vodohospodářství (VHS Turnov), podpora sportovních aktivit, zejména u mládeže a otevřené dotační tituly sportovním spolkům. Je ženatý a otcem dvou dětí.

Václav Židek (1980) je vedoucím Krajského expertního týmu pro dopravu a 1. místopředsedou místního sdružení Pirátů v České Lípě. V profesním životě podniká jako provozovatel e-shopu. Na krajské úrovni by se chtěl zabývat transparencí finančních toků, zejména v souvislosti s dopravní problematikou. Jeho cílem je umožnit veřejnou kontrolu těchto toků a zefektivnit jejich využití. Chce se zasadit nejen o smysluplné investice této celé třetiny krajského rozpočtu do infrastruktury a dopravních staveb, ale i do tzv. modro-zelené infrastruktury, řešící urbanistické a klimatické problémy s ohledem na harmonii městského prostředí a přírody. V neposlední řadě klade Václav důraz na eGovernment a rád by viděl veškerá data, analýzy a podobně veřejně přístupné. Aktivně vystupuje proti netransparentním výběrovým řízením, dezinformacím a klientelismu. Žije na severočeském venkově, je otcem dvou dětí a když náhodou nepracuje, věnuje se dobrovolnému hasičství a zajímá se o trvalou udržitelnost životního prostředí.

Jablonecká zastupitelka Jarmila Valešová (1982) je ekonomka a podnikatelka, v minulosti profesně působila jako asistentka auditora a finanční ředitelka. Za poslední rok u Pirátů nasbírala řadu zkušeností v komunální politice jakožto městská radní. Je členkou finančního výboru, kterému do rozpadu koalice v Jablonci předsedala a je v dozorčí radě Jablonecké Energetické a.s. Do politiky přišla s vizí práce na otevřeném a efektivním hospodařením města. Iniciovala zavedení podrobného Rozklikávacího rozpočtu a úspěšně se podílela na hledání úspor v městských organizacích. Také na krajské úrovni by chtěla navázat na dosavadní činnost a směřování v práci s veřejnými financemi. Jarmila je trojnásobnou maminkou a ve volném čase pomáhá s vedením skautského oddílu.

Jan Tempel (1994) je opozičním zastupitelem a předsedou Kontrolního výboru v Železném Brodě. Profesně je specialistou v oboru informačních technologií, zabýval se organizací množství kulturních akcí v regionu, ale komunální politika ho přivedla též ke zcela odlišným oborům jako životní prostředí a doprava. Mezi Piráty se začlenil hned zkraje roku 2017, a také jeho přičiněním vznikla v Železném Brodě početně silná organizace. Působí v Krajském expertním týmu Pirátů v oblasti kontroly a transparence. Liberecký kraj má podle něho obrovský potenciál do budoucnosti a cítí se jako patriot, pro kterého nejsou hodnoty jako rodina, láska a čest jen prázdnými pojmy. Přál by si otevřenou krajskou politiku, otevřít kraj lidem, ukázat jim jeho kompetence a fungování a přiblížit tak zároveň i lidi kraji.

Daniela Weissová (1961) je pirátskou zastupitelkou v Turnově, kde působí ve čtyřech komisích Rady města. Současně pracuje jako dramaturg KC Turnov. Původní profesí je pedagog, byla knihovnicí, později první mluvčí svobodného Městského úřadu Turnov a také podnikala. K Pirátům se přidala v roce 2014 s tím, že politika se dá dělat i jinak. Jako svá hlavní témata vidí otázky svobody, vzdělání, kultury a sociální problematiky. Věří, že s jejich realizací jde ruku v ruce i úroveň společnosti, její morálka, hodnoty a lidství. Daniela byla oceněna Medailí starosty města Turnova za přínos demokracii. Je aktivní v mnoha oblastech veřejného života, podílela se na petici o zamezení vzniku nové obchvatné komunikace přes turnovská Luka, pravidelně pořádá mítinky u příležitosti voleb nebo výročí 17. Listopadu. Dělá radost nemocným dětem jako Zdravotní klaun, je herečkou alternativního divadla Čmukaři, působí jako lektorka a porotkyně. V České pirátské straně je členkou Republikového výboru a 3. místopředsedkyní PKS Libereckého kraje.

