Piráti: Naše priority tento týden ve sněmovně

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek upozornil, že se Pirátům podařilo zařadit projednání pirátské novely exekučního řádu na středeční odpoledne. „Považuji to za zcela zásadní úspěch, protože tato novela ležela více než rok ve Sněmovně a její projednání má pomoci více než 840 tisícům lidí v exekucích. Jde o krajskou příslušnost exekutorů. Chceme dále navrhnout, aby zítra Sněmovna jednala do večera a novela se tak zvládla projednat. Do šesti měsíců chceme, aby vše vešlo v platnost,” popsal Michálek.

Podstatu pirátské novely exekučního zákona vysvětlil poslanec Lukáš Kolářík: „Bohužel náš exekuční systém je velmi špatně nastaven - místo toho, aby lidem pomáhal, jim hází klacky pod nohy. Zcela nezbytná je dle nás nezávislost prostředí, proto navrhujeme, aby exekutor byl přidělován automaticky soudem. Dále je důležité systém zefektivnit, tady je zcela zásadní, aby měl jeden dlužník, který má více exekucí, pouze jednoho exekutora a ne hned několik, jak tomu bylo doposud. Sníží se tak navíc náklady na vymáhání.

K zákonu o právu na digitální služby se vyjádřil pirátský poslanec Ondřej Profant: „Jedná se o konsensuální zákon připraven na společné platformě všech stran, a to pod Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který vede předseda Pirátů Ivan Bartoš. Je to přelomový zákon, který nově občanům garantuje možnost komunikovat se státem digitálně. Důležité je rovněž to, že vznikne katalog všech služeb poskytovaných státem.”

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

„Bohužel jednání o navýšení rodičovské stále není u konce. A i když to již vypadá, že bychom se mohli tento týden dočkat přijetí, hrozí, že v budoucnosti se tento nedůstojný kolotoč bude opakovat,” nechala se slyšel místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová a představila pirátský návrh: „Je nezbytné nastavit mechanismus pravidelného navyšování příspěvku dle stavu ekonomiky, protože dnešní systém je nepředvídatelný a probíhající handrkování považuji za nepřípustné pro rodiny. Stejně tak chceme naším pozměňovacím návrhem zlepšit situaci pro matky živnostnice či studentky.”

Daňový balíček okomentoval poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík: „Podle nás není vůbec na místě, aby vláda jednorázově zvyšovala daně, když současně odmítá snížit zdanění práce, které je v ČR extrémně vysoké. Proto jsme navrhli zvýšení daňové slevy na poplatníka o pět tisíc korun či kompromisní návrh slevy dva tisíce korun navíc. Bohužel to poslanci ANO odmítají. Z tohoto důvodu danový balíček nepodporujeme. Co se týká samotné procedury - pokud dojde k hlasování před uzavřením rozpravy, jde podle nás o porušení zákona.”

