Piráti: ODSun digitalizace o dva roky. Na moderní online služby pro lidi se vláda vykašlala

„Interaktivní formuláře, které šetří lidem i státní správě čas, jasný katalog služeb pro občany, konec opakovaného vyplňování dat, která už stát má, efektivnější a rychlejší vyřizování věcí. To je jen část výhod, které by mohli lidé i úředníci mít, kdyby jednotlivá ministerstva v digitalizaci pokračovala tak, jak měla. Premiér řekl, cituji: je v zájmu nás všech pokračovat v započaté práci, příprava některých agend byla zanedbána a ministerstva nevyvinula dostatečné úsilí,“ okomentoval hlasování Sněmovny poslanec Ivan Bartoš.

„Vláda tedy nejdřív promarnila tři roky, během kterých do toho mohla ministerstva pořádně šlápnout, a teď se navíc rozhodla digitalizaci přehodit na další vládu. Bez záruky, že projekt bude pokračovat. Nebudu skrývat, že z toho jsem dost zklamaný,“ doplnil Ivan Bartoš.

Návrh Pirátů na odklad jen na nezbytně nutnou dobu Poslanecká sněmovna odmítla. Premiér Fiala přitom sám přiznal, že některá ministerstva nevyvinula dostatečné úsilí, aby zákon řádně naplnila a není tedy žádná záruka, že projekt bude pokračovat a situace se nebude opakovat.

„Je neuvěřitelné, jakou mediální masáž udělali Fialovi lidi s lobbistou Půrem proti Ivanu Bartošovi kvůli stavebnímu řízení. Přitom po Ivanu Bartošovi zbude Portál stavebníka a digitální stavební dokumentace, to je fakt, zato před ním nebylo dlouho nic a po něm zase nebude dlouho nic, to je taky fakt, prostě to za něj šlapalo, i když byly chyby. Teď, když se ukazuje, že většina ostatních ministrů neudělala vůbec nic, tak je ticho po pěšině. Ministři, kteří digitalizují tempem šneka, nejsou problém. Fiala sám řekl, že část ministrů dělá málo, ale nepřijal žádné kroky, prostě digitální služby pokoutně o dva roky odsunul, navíc přílepkem. Prostě klasicky hodil digitalizaci na příští vládu, stejně jako předtím Babiš. Zato za Ivana Bartoše byly jasné výsledky jako eDoklady, obnova základních registrů nebo nový Portál občana. Po jeho odvolání Fiala opět najel na šnečí tempo,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Ještě jako vicepremiér pro digitalizaci jsem dlouhodobě a pravidelně upozorňoval na neplnění zákona o digitálních službách na jednotlivých ministerstvech, nemalá část z nich ale přistupovala k digitalizaci pouze formálně. Teď ani není žádná záruka, že resorty vyvinou alespoň jakékoliv úsilí k tomu, aby dotáhli, co se dá. Že za dva roky Poslanecká sněmovna zase nebude řešit neplnění a nebude jednat o dalším a dalším odsunutím. Stávající vláda by měla konečně dostát svým závazkům deklarovaným v Programovém prohlášení vlády. Všechny resorty už pět let ví, jakou mají zákonnou povinnost, a není možné, aby nic nedělaly a spoléhaly se jen na další a další odložení,“ doplnil Bartoš s tím, že Piráti znají stav na jednotlivých resortech chápou, že nějaký odsun je nutný, ne však na dva roky, ale jen na nejnutnější potřebnou dobu.

„Odklad je vzhledem ke stávajícímu stavu potřeba, ale k naplnění povinností ze zákona o právu na digitální služby mělo dojít ještě za této vlády. Námi navrhovaný čas posunutí o jeden rok místo navrhovaných dvou let by stačil. A vůči občanům i budoucí vládě by byl jediný férový a správný,“ doplnil Bartoš.

„Babišova vláda v digitálních službách neudělala téměř nic, jenom to hodili na další vládu. Pokud bude i tahle vláda dál odsouvat klíčové reformy, bude naše země stagnovat,“ uzavřel Michálek.