Piráti: Postoj vlády k nominačnímu zákonu ukáže, jak vážně to myslí s bojem proti korupci

Nominační zákon, hrozba 7 miliardové pokuty, dostupné bydlení, úspornější a efektivnější referenda a podpora dětských skupin. To byla témata tiskové konference Pirátů před pokračováním 13. schůze Sněmovny. K uvedeným bodům se vyjádřili předseda Pirátů Ivan Bartoš, předseda klubu Pirátů Jakub Michálek, místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a poslanci Lukáš Bartoň a Radek Holomčík.

Jakub Michálek v úvodu informoval o pirátském návrhu nominačního zákona, který je prvním bodem dnešního jednání: „Už více než 9 let Pirátská strana bojuje proti politickým trafikám a zasazuje se o průhledné obsazování míst ve státní správě. Náš návrh premiér Andrej Babiš nejprve podpořil, ale následně otočil a přinesl vlastní návrh, v němž vypouští dozorčí rady. Ty premiér používá k tomu, aby obsazoval vlastní poslance. Jedná se o jakousi chobotnici, u které je riziko propojení s jeho byznysem. Aktuálně Babiš vyjednává s KSČM a hrozí, že v dozorčích radách zasednou komunisti. Do dozorčích rad se má obsazovat průhledně a podle kvalifikace nominovaných osob.“

Místopředseda Zemědělského výboru Radek Holomčík poté uvedl, že Evropská komise viní Ministerstvo zemědělství z nedostatečné kontroly při rozdělování dotací: „Chceme, aby se tím Sněmovna zabývala ještě v tomto týdnu. Peníze určené pro malé a střední zemědělce končily u agrokorporací a České republice za to hrozí pokuta 7,5 miliardy Kč. Proto se tématu budeme dál věnovat.“

Na programu Sněmovny je také školský zákon, ke kterému uvedl stanovisko Pirátů Lukáš Bartoň, místopředseda školského výboru: „Piráti souhlasí se zrušením povinnosti 5letých dětí navštěvovat mateřskou školu. Podporujeme, aby o přípravě dětí na školní vzdělávání rozhodovali rodiče. Dále novela obsahuje zrušení povinnosti školek přijímat dvouleté děti, což podporujeme. Nicméně chceme, aby rodiče měli možnost umístit dítě do jiných zařízení, kvůli podpoře částečných úvazků. Jako vhodné spatřujeme dětské skupiny, které jsou hrazené z evropských peněz do roku 2020. Budu načítat doprovodné usnesení, ve kterém by Sněmovna vyzvala vládu, aby našla zdrojů pro financování z národních zdrojů, aby i po roce 2020 mohli rodiče umisťovat děti do dětských skupin s částečným hrazením státu.“

Vojtěch Pikal poté představil novelu zákona o místních a krajských referendech, která umožní souběžné konání voleb v nižších územních celcích a referend tak, aby oba procesy mohla zaštítit stejná volební komise. Návrh tak nejenom ušetří náklady samosprávných celků, ale přispěje i ke zvýšení účasti v referendech.

Ivan Bartoš prezentoval téma dostupného bydlení, ke kterému vystoupí s přednostním právem na mimořádné čtvrteční schůzi, kterou iniciovali Piráti: „V ČR hledá vlastní bydlení ročně 150 tisíc lidí. Doplatky na bydlení užívá 300 tisíc domácností. Vláda chystá změnu příspěvků a doplatků na bydlení a tato změna se nedotkne jen malé specifické skupiny, ale statisíců lidí. Chceme problém dostupného bydlení řešit koncepčně a chceme funkční zákon o dostupném bydlení, proto toto téma řešíme ve spolupráci s MMR a MPSV.“

V závěru se k diskutované otázce platů ústavních činitelů vyjádřil Jakub Michálek, který uvedl, že mezi ostatními kluby je poměrně silný tlak, aby se platy politiků zvyšovaly. Piráti nesouhlasí a budou hlasovat pro vládní návrh, aby se téma neřešilo až po prázdninách. K tomu předloží dva pozměňovací návrhy, podle nichž si politici nebudou moci sami zvyšovat plat a také budou v případě nemoci pobírat nemocenskou, nikoliv plný plat.

