Piráti: Při prodeji pozemků Prahy 6 byla neoprávněně poskytnuta sleva 34 milionů

Dle pirátské právní analýzy byla městskou společností SNEO, a.s. na tento prodej neoprávněně, v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu a uzavřenou smlouvou, poskytnuta sleva 34 milionů korun z peněz, které mělo město utržit za prodej areálu. Ten čítá kromě pozemků i projekt a platné stavební povolení na 152 bytů v předpokládané prodejní hodnotě dvě a čtvrt miliardy korun.

„Původní vysoutěžená cena za prodej byla 436 milionů korun, městská část však poskytnula výherci – dceřiné společnosti Penty DRA development s.r.o. – slevu ve výši 34 milionů korun. Tuto slevu, kterou městská část, respektive městská společnost SNEO, a.s. poskytla bez výhrad, považujeme za protiprávní. Byla totiž poskytnuta na základě restitučního požadavku z roku 1993, který byl všemi soudy včetně ústavního dávno zamítnut. Byla poskytnuta na základě opravy chyby v psaní na katastru nemovitostí, který ale podle zákona nemůže mít vliv na správnost pravomocného soudního rozhodnutí,“ popisuje zastupitel Hoskovec, který na kauzu upozornil.

Poskytnutí slevy bylo také v rozporu s uzavřenou smlouvou mezi kupcem a městskou společností Prahy 6, jelikož obě strany o této opravě věděly. Byla to „známá skutečnost“, kterou smlouva explicitně vylučuje jako důvod k poskytnutí slevy. „Navzdory tomu byla sleva poskytnuta a MČ vznikla škoda 34 milionů korun. Lukrativní pozemek tzv. Areálu Dračky byl prodán i s platným stavebním povolením na 152 bytů, které se již začaly letos stavět. Předpokládaná prodejní cena za tyto byty je až 2 a čtvrt miliardy korun, tato cena však může v závislosti na trhu s nemovitostmi dále růst. Piráti Prahy 6 již v květnu 2018 veřejně i na jednáních se starostou Ondřejem Kolářem z TOP 09 navrhovali to, co se původně plánovalo a dlouho připravovalo. Tedy vlastní výstavbu bytů a jejich následné využití pro potřeby městské části,“ připomíná Chrást.

„Praha 6 se touto neuváženou transakcí připravila o jednu z posledních možností získat do svého vlastnictví alespoň několik desítek bytů, které jí aktuálně tak moc chybějí pro učitele, lékaře a další. Zbavila se jich podivným způsobem, netransparentní soutěží, a ještě na závěr poskytla, dle našeho právního názoru, nelegální slevu. Pozemky a s nimi i nové byty tedy nenávratně skončily v rukou firmy, která má sídlo na Kypru a nejasnou vlastnickou strukturu,“ shrnuje Hoskovec.

„Není to poprvé, co tento pozemek způsobil destimilionové škody Praze 6. Díky předchozím „realitním neúspěchům“ Prahy 6 byly zatíženy břemenem převyšujícím 170 milionů korun. Například v roce 2008 dostala tehdejší manželka a nevlastní syn významného politika ODS Petra Bendla 75 milionů za odstoupení od tehdy teprve rok staré nájemní smlouvy z roku 2007. Tehdejší odůvodnění radnice Prahy 6 pro rychlé vypovězení rok starých smluv byla nutnost urychlené výstavby v areálu, ke které však ani do roku 2019 nedošlo,“ vzpomíná Kabelová.

„Starosta Ondřej Kolář v reakci na pirátskou kritiku společnosti SNEO a její činnosti nejen v této kauze odvolal v červnu pirátského člena dozorčí rady společnosti SNEO a podal předžalobní výzvu na zastupitele Jiřího Hoskovce, který na případ podezřelého prodeje veřejně upozorňoval. Soud Kolářovu výzvu odmítl,“ popisuje poslední vývoj ve své domovské čtvrti poslanec Lipavský.

