Piráti: Vláda vůbec nemá páru, co trápí běžné rodiny

„Rozpočet by měl být odrazem priorit vlády, ale tento návrh je prostě jen o zadlužování bez jasné strategie. Zatímco se tady vede debata o německých platech a zlepšení školství, tak ve skutečnosti na vzdělávání v rozpočtu potřebné peníze vyčleněny nejsou. Místo toho vidíme, co si kdo zase prolobboval, přebujelé dotace a projekty, které nepřináší žádnou reálnou hodnotu normálním lidem. Piráti nabízí konkrétní a realistické návrhy. Chceme přesunout peníze tam, kde budou skutečně potřeba – na modernizaci škol, zvýšení platů učitelů a školních psychologů, nebo na zajištění dostupnosti hygienických potřeb ve školách. Tyto změny mohou reálně zlepšit životy lidí. Na rozdíl od stávajícího návrhu rozpočtu, který jen konzervuje stávající problémy, chceme podpořit rozvoj, inovaci a férovost,” sdělil předseda Pirátů a náměstek hl. města Prahy pro dopravu Zdeněk Hřib.

„Vláda vůbec nemá páru, co trápí běžné rodiny. Stanjurův rozpočtový chaos přinesl deficit 241 miliard korun, ale žádný plán, jak řešit drahé bydlení, zanedbané školství nebo rapidní růst státního dluhu. Vláda rezignovala i na slib osekat dotační podnikání, přestože chybí peníze dokonce i na hlídání dětí v dětských skupinách,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Piráti kritizují zejména přetrvávající dotační ekonomiku, která podle nich podporuje velké hráče na úkor potřeb občanů. Místo toho navrhují snížit zbytečné dotace o 6,5 miliardy korun a tyto prostředky přesunout na:

Modernizaci škol (2,5 miliardy korun)

Zvýšení platů učitelů a školních psychologů (1,65 miliardy korun)

Výstavbu dostupného bydlení (1,5 miliardy korun)

Zvýšení rodičovského příspěvku o 550 milionů korun

Další pirátský návrh by měl přesunout 26 milionů korun z rozpočtu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na boj proti korupci, vzdělávání ředitelů škol a zajištění dostupnosti hygienických pomůcek na školách.

„Mladí lidé si zaslouží, aby politici řešili jejich problémy, ne ty své. Rozpočet, který vláda předložila, bohužel na mladé lidi zapomíná. Ve školách chybí školní psychologové, a to i přesto, že 40 % dětí a mladistvých vykazuje známky deprese. Odborníci volají po posílení prevence, ale vláda tuto výzvu ignoruje. Stejně tak ignoruje i snahy o posílení v oblasti prevence závislostí. A nedostatky vidíme i v dostupnosti hygienických potřeb pro mladé. Hygienické potřeby nejsou luxus. Přesto řada dívek často vynechává školu protože je nemají k dispozici. Tyhle věci jsou základ pro normální život, který má každému umožnit soustředit se na budoucnost. Piráti proto požadují více peněz na školní psychology, zajištění hygienických potřeb ve školách a důraz na prevenci závislostí. Je třeba mít na paměti, že rozpočet není jen o číslech, ale především o konkrétních změnách, které mají zlepšit životy lidí a které jsou investicí do budoucna“ řekla poslankyně Klára Kocmanová.

„Mladí lidé dnes čelí obrovskému tlaku. A je na čase, aby rozpočet začal řešit to, co je pro generaci mladých důležité. Tomu ale návrh ODS bohužel absolutně neodpovídá. Například hygienické potřeby by měly být dostupné pro všechny, bez ohledu na jejich finanční situaci. Je nepřijatelné, aby dívky z nízkopříjmových rodin vynechávaly školu kvůli nedostatku menstruačních potřeb. V rámci naší kampaně 'Cyklus není luxus' říkáme jasně, že menstruace není otázka výběru. Stejně tak potřebujeme více investic do prevence závislostí a zajištění školních psychologů, aby se mladí lidé cítili podporováni a nebyli odkázáni na řešení svých problémů sami,“ doplnila předsedkyně Mladého Pirátstva Kateřina Stojanová.

„Občané si zaslouží vládu, která bude bojovat za jejich zájmy, ne za zájmy oligarchů a klientelistických skupin. Tato vláda se chová, jako by problémy obyčejných lidí ani neviděla. Občas by mohla vystrčit hlavu z ministerských paláců a vyrazit mezi lidi. Tento rozpočet nepodpoříme. Věříme, že Česko má na víc,“ uzavřel Hřib.

Pozměňovací návrhy:

SD 5639 ( ZDE ) - přesun 6 mld. z dotací na rodičovský příspěvek a výstavbu škol a bydlení ad.

) - přesun 6 mld. z dotací na rodičovský příspěvek a výstavbu škol a bydlení ad. SD 5642 ( ZDE ) - přesun 26 mil. z rozpočtu ÚOHS na boj proti korupci a na vzdělávání ředitelů škol a dostupnost hygienických pomůcek na školách

