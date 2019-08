Piráti nesouhlasí s návrhem ANO na zvýšení věku odchodu do důchodu

Piráti nesouhlasí s návrhem ministryně financí Aleny Schillerové na zvýšení věku pro odchod do důchodu. V současné době věková hranice pro odchod do důchodu zastropována na věku 65 let. Ministryně financí za ANO navrhuje tuto hranici zvýšit. Piráti chtějí najít pozitivní motivace, které umožní lidem dobrovolně se rozhodnout o případném pozdějším odchodu do důchodu tak, aby se to vyplatilo jim i státu.

Pirátský poslanec Tomáš Martínek, který je také členem Komise pro spravedlivé důchody MPSV, k tomu říká: „Nesouhlasím s návrhem paní ministryně Schillerové, podle kterého by se zvýšila hranice odchodu do důchodu nad 65 let. Dnes chodí muži do důchodu kolem 63 let, nedovedu si představit, že by někteří celoživotně pracující museli čekat například do 67 let nebo déle. Na druhou stranu bychom chtěli, aby existovaly pozitivní motivace pro osoby, které chtějí dále pracovat, i když již mají nárok na řádný důchod. Například by si takový člověk mohl nechat vyplácet část penze okamžitě po splnění podmínek pro řádný důchod a současně nadále pracovat, a zvyšovat si tak vyměřovací základ pro výpočet řádného důchodu. Obdobně by mělo být umožněno osobám v předčasném důchodu, aby se mohly vrátit do pracovního procesu a dopracovat si nárok na řádný důchod. Tato a další opatření podporující flexibilitu odchodu do důchodu by navíc mohla pomoci řešit výkyvy na trhu práce.”

Důchodový systém má mnoho nedostatků, které by měla pomoci řešit důchodová reforma. Jedním z problémů, který řeší Komise pro spravedlivé důchody, je také dřívější odchod do důchodu zaměstnanců náročných profesí. U rizikových a náročných profesí by měla být vyšší odpovědnost zaměstnavatelů, kteří by měli pomoci naspořit zaměstnancům na případný předdůchod. Piráti komisi pro spravedlivé důchody přednášejí vlastní návrhy na řešení problematických částí důchodového systému. V současné době se již diskutuje návrh Pirátů na zřízení nízkonákladového státního důchodového fondu pro dobrovolné spoření nebo lepší informovanost občanů ohledně předpokládané výše jejich důchodů a plnění podmínek jeho přiznání i pomocí digitalizace.

