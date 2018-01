Piráti nominovali do čela komise pro kontrolu GIBS poslance Mikuláše Ferjenčíka

Poslanecký klub Pirátů nominoval na post předsedy Stálé komise pro kontrolu GIBS poslance Mikuláše Ferjenčíka. Strana to dnes oznámila na pravidelné tiskové konferenci. Piráti zároveň odmítají zrychlené projednání novely zákona o EET z dílny ODS.

„Piráti chtějí, aby byla policie pod kontrolou veřejnosti. Jedná se o jeden z naších stěžejních programových bodů, a proto se chci o tento post ucházet. Již v minulosti jsme se zabývali například postupem policie v souvislosti s raziemi v growshopech nebo stále nedořešeným zásahem na festivalu CzechTek,“ uvedl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Velkým tématem na klubu Pirátů byla také problematika EET. ODS přišla s návrhem na zrušení EET ve zrychleném řízení. Piráti se však domnívají, že se jedná o příliš důležité a široké téma na to, aby bylo projednáno ve zkráceném řízení. „Když svůj záměr předložil tehdejší ministr financí Andrej Babiš, měli jsme celou řadu kritických připomínek, a to po celou dobu přípravy zákona. Všechny se ukázaly jako věcné a za pravdu nám dal i výrok Ústavního soudu. Nyní přichází s návrhem na zrušení EET ODS. Nemyslíme si, že by takto důležité téma mělo procházet zrychleně. Přistupujeme k tomu analyticky, chceme tvrdá data – znát výnosy a náklady. Chceme například ověřit tvrzení Ministerstva financí ČR a PR týmu Andreje Babiše, že EET vyneslo 5 mld. Kč. Data zatím nemáme, ale snad je v rámci projednávání zákona dostaneme. Chceme, aby občané měli ze zavádění elektronických metod výhody. Je absurdní, že musí vlastník EET pokladny dávat daňový přehled, když ministerstvo už naprostou většinu informací má,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Libor Michálek: Kdyby v Praze někdo v práci řekl, že volil Babiše, stane se obětí šikany. A za to Zeman nemůže. Možná nepřijdu k volbám ODS: Silný program prosazujeme i v opozici Sněmovna by podle výboru neměla vydat bývalého primátora Prahy Svobodu k stíhání Piráti: Podáváme podnět k ÚOHS ke zrušení koncesního řízení na Nemocnici na Františku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV