Piráti požádali o zprávu OLAF týkající se Babišova Čapího hnízda

Ministerstvo financí, které má zprávu od Evropského úřadu pro boj proti podvodům k dispozici, se zveřejněním či komentováním závěrů dle Pirátů příliš otálí. Piráti se proto obávají, že to souvisí nejen s následujícím hlasováním Sněmovny o důvěře vládě, ale i s obstrukcemi ve věci hlasování o vydání premiéra Babiše a pana Faltýnka Sněmovnou k trestnímu stíhání.

S žádostí o poskytnutí zprávy OLAF se na ministryni financí Alenu Schillerovou obrátil již dne 22. prosince 2017 předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Na základě zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny PČR a Zákona o svobodném přístupu k informacím musí ministerstva poskytovat poslancům informace nezbytné pro výkon jejich funkce. Povinností instituce, pokud žádosti dle zákona č. 106 vyhoví, je takto poskytnutou informaci následně zveřejnit na svých webových stránkách a tím ji zpřístupnit veřejnosti.

“Jediný důvod, proč zprávu tajit, by byly nutné úkony trestního řízení. Ministerstvo by mělo v každém případě vysvětlit důvody utajování zprávy veřejnosti. Jsem přesvědčen, že občané mají právo znát závěry této zprávy, neboť padesátimilionovou dotaci na Čapí hnízdo již zaplatili. A rozhodně by je měli znát co nejdříve poslanci, kteří jednak mají hlasovat o důvěře Babišovy vlády, a také o vydávání premiéra Babiše a šéfa klubu pana Faltýnka k trestnímu stíhání. O vládě se bude poprvé hlasovat již 10. ledna 2018,” vysvětluje předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek

Pro Piráty se v souvislosti se zprávou OLAF nic nemění. “Do vlády s ANO vstupovat nehodláme, ani ji nepodpoříme, ani ji nebudeme při volbě tolerovat odchodem. Podmínky účasti Pirátů na vládě nesplňuje tato konstelace hned v několika kritériích, nikoliv pouze v osobách premiéra Babiše a pana Faltýnka. Takto jsme to prezentovali našim voličům měsíce před volbami. Postupujeme jako tvrdá, ale konstruktivní opozice. S touto strategií jsme byli zvoleni a své slovo držíme. Ostatně jako vždy,” dodává předseda strany Ivan Bartoš.

Stejně tak platí závazek Pirátů z prvního hlasování jejich poslaneckého klubu: “Budeme hlasovat pro vydání nehledě na pseudoudálosti, které se k případu prohánějí médii. Již 22. října, tj. den po volbách, kdy byl založen poslanecký klub Pirátů, jsme o tom hlasovali. Předseda našeho klubu Jakub Michalek se navíc jako člen Mandátového a imunitního výboru již seznámil se spisem a neshledal žádné okolnosti, proč bychom měli bránit tomu, aby věc projednal nezávislý soud. Nechť se inženýr Babiš a pan Faltynek obhájí. Sami přece tvrdí, že jsou v kauze nevinní,” dodává Bartoš.

