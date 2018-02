Piráti půjdou do pražských voleb samostatně

13.02.2018 13:20

V internetovém hlasování se pražští členové Pirátů jednomyslně rozhodli pro samostatný postup ve volbách do pražského zastupitelstva. To znamená, že nebudou uzavírat žádné předvolební koalice. Pozice na kandidátní listině budou obsazovány v primárních volbách, do kterých se mohou hlásit nejen členové strany, ale i příznivci, kteří se registrují na internetovém fóru.