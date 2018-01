Piráti si přejí slušnou a reprezentativní osobnost včele státu

Nejdůležitější volby tohoto roku začínají už za tři dny. Piráti vyzývají všechny voliče, aby využili svého občanského práva a šli volit. Rozhodnutí voličů ovlivní směřování země na příštích pět let. Každý hlas se počítá.

“Piráti již v dubnu 2016 představili deset požadavků, které by měl splňovat budoucí prezident. Především by měl důstojně reprezentovat svou zemi. A to nejen doma, ale i v zahraničí,” vysvětluje základní očekávání od nové hlavy státu předseda Pirátů Ivan Bartoš a dodává, že zahraniční politiku dle Ústavy ČR formuluje vláda: “Pokud prezident na diplomatické úrovni nejedná v souladu s vládou, snižuje kredit naší země v zahraničí.”

Piráti se dále shodli, že prezident by neměl společnost rozdělovat, naopak by měl přispívat k její stabilizaci a být nejvyšší zárukou férovosti a dodržování psaných i nepsaných pravidel. “Úřad prezidenta vyžaduje osobnost, která bude nezávislá na zájmech politických stran a lobbistických skupin doma i v zahraničí,” dodal Bartoš.

“Prezident má jít příkladem. Například nemá neustále urážet a zesměšňovat své protivníky. K tomu role prezidenta sloužit nemá,” připomněla první místopředsedkyně Pirátské strany Olga Richterová.

O přímé volbě prezidenta rozhodl parlament v roce 2011. Pro Piráty je důležité, aby občané svého práva volit využili a nepropadli skepsi a lhostejnosti: “Piráti důvěřují zdravému rozumu voličů, proto nedávají návod, koho mají lidé volit. Mezi devíti kandidáty je několik skutečně kvalitních osobností,” komentuje předvolební situaci Ivan Bartoš.

Piráti rovněž uspořádali anketu mezi svými členy. Na otázku, koho by volili v prvním kole, odpovědělo přes 200 lidí. Přes 40 % by důvěřovalo Marku Hilšerovi, pětina Pirátů by dala hlas Jiřímu Drahošovi a 17 % hlasujících Pirátů chce podpořit Michala Horáčka.

Předseda strany Ivan Bartoš zveřejní svou osobní preferenci tento čtvrtek: “Bude to čistě můj osobní postoj, který vznikl právě na základě vyhodnocení našich deseti priorit,” uzavírá.

Programové priority Pirátů pro volbu prezidentka 2018 naleznete zde.

Vnitrostranická anketa Pirátů zde.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nejtransparentnější je Horáček, nejméně průhledný Zeman, ukázala analýza Vysvětlete mi to, vyzval Tomáš Klus občany – voliče Miloše Zemana. Oni mu začali psát a takto to dopadlo Výzva voličů: Miloši Zemane, zveřejněte své dárce podle zákona Bartoš je znovu předsedou Pirátů. Do prezidentských voleb nikoho nepodpoří, ale o Zemanovi se předseda vyjádřil velmi brutálně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV