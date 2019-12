Piráti svolávají jednání parlamentních stran v souvislosti s finální auditní zprávou ke střetu zájmů

Předseda Pirátů Ivan Bartoš tak dnes inicioval setkání všech parlamentních stran vyjma ANO s cílem koordinace dalšího postupu. Situace podle Pirátů nemusela dojít tak daleko, pokud by české úřady i premiér Andrej Babiš dodržovali zákon. Podle Pirátů musí totiž zákony platit pro všechny, tedy i pro premiéra České republiky.

„Vzhledem k tomu, že se objevily snahy výsledky auditu Evropské komise ututlat, požádal jsem předsedy stran vyjma Andreje Babiše o společnou schůzku. Je namístě, aby se zúčastnila také ČSSD. Chceme zveřejnění auditu, svolání kontrolního výboru sněmovny a zařazení tohoto bodu na jednání skrze grémium,” komentuje předseda Pirátů Ivan Bartoš, který jako první upozornil Evropskou komisi na střet zájmů členů vlády.

Premiér Andrej Babiš si musí vybrat jednu ze tří možností, jak vyřešit svůj střet zájmů: buďto prodat koncern Agrofert osobám na sobě zcela nezávislým, odejít z vrcholné politiky, nebo zajistit, aby společnosti z koncernu Agrofert již nezískávaly dotace, zakázky či investiční pobídky. Situace nemusela dojít tak daleko, kdyby české úřady vyslyšely slova Pirátů, kteří upozorňují na porušování českých a evropských předpisů od léta 2018. Přesto jsem svědkem svévolné ignorace platných zákonů. Tato situace není střetem dvou právních názorů, ale naopak všechny důkazy a nezávislé analýzy zcela jasně potvrzují stanovisko Pirátů,” dodává analytik Pirátů Petr Fojtík.

„Audit Evropské komise se zabýval dodržováním českého zákona o střetu zájmů a evropského finančního nařízení ke střetu zájmů. Zákon se ovšem týká rovněž národních dotací a veřejných zakázek. Proto celková částka, kterou by měl koncern Agrofert vrátit do veřejných rozpočtů, je v řádech miliard korun. Tato částka by měla být navíc navýšena o penále a navázat by na to mělo vyvození odpovědnosti, včetně trestněprávní. Nyní by mělo být konečně zastaveno rovněž protiprávní přidělování veřejných zakázek holdingu, jehož skutečným majitelem je premiér ve střetu zájmů. Celý případ vyvolává důvodné pochybnosti o nezávislosti veřejné a státní správy, neboť jediný úředník, který zastavil proplácení národních dotací pan Leo Steiner, musel nakonec odejít. Jde zjevně o systémovou korupci, která se projevuje převzetím státu pro osobní výhody pana premiéra Babiše,” dodává senátor zvolený za Piráty Lukáš Wagenknecht.

„Premiér Babiš musí reprezentovat zájmy České republiky a nikoliv Agrofertu. Na počátku června 2019 jsem požádal s podporou politické skupiny předsedy Evropské komise a Evropské rady, aby tento závažný problém co nejdříve vyřešili. Andrej Babiš by se v této situaci neměl účastnit jednání Evropské rady a ovlivňovat rozpočet Evropské unie. Je to záležitost, kterou bude řešit kontrolní výbor Evropského parlamentu,” dodává pirátský člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu europarlamentu Mikuláš Peksa.

