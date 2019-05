Piráti svolávají parlamentní strany k jednání o budoucnosti vlády kvůli střetu zájmů premiéra Babiše

A to na základě aktuální informace, že Evropská komise potvrdila skutečnost, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů dle pravidel EU, jak uvádí média.

„V současné chvíli je zcela zásadní, abychom získali kompletní auditní zprávu Evropské komise, která by potvrdila, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Vyzývám proto ministerstva, aby dokumenty oficiální cestou zveřejnila a Andreje Babiše, aby předstoupil před Sněmovnu a se zprávou nás i veřejnost seznámil. Jsou to totiž právě občané, kdo vznikající škodu zřejmě uhradí,” uvedl Bartoš a dodal: “Věc chceme dnes řešit s předsedy parlamentních stran a pokud se informace potvrdí, může situace vyústit až v hlasování o důvěře vlády. Na tuto situaci jsme české úřady upozornili již před rokem, ty však tvrdily, že k žádnému porušení práva nedochází. To samé tvrdil i sám premiér Babiš a argumentoval tím, že proti němu Piráti a další vedou kampaň.“

autor: PV