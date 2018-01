Piráti upozorňují na předražené IT systémy MPSV

Poslanci Pirátské strany Lukáš Kolářík a Ondřej Profant dnes doručili ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavě Němcové otevřený dopis. Upozorňují v něm na současnou tristní situaci IT systémů a na personální změny, které ohrožují fungování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Ministryni nabídli při řešení obtíží na ministerstvu pomoc.

„Jednotlivé úřady spolu nekomunikují. Pokud maminka přechází z peněžité pomoci na mateřské na rodičovský příspěvek, musí jít nejdřív na Českou správu sociálního zabezpečení a pak i na Úřad práce. To zatěžuje jak úřad, tak občana,” říká poslanec Pirátské strany Lukáš Kolářík, který na nedostatky MPSV upozornil již v prosinci a dodává, že „celou soustavu systémů pro MPSV zajišťuje jediná společnost – OKSystem. Stojí 400 milionů ročně a částka neustále roste.”

Pirátský poslanec Ondřej Profant, který je zároveň garantem strany pro oblast digitalizace státu, vytýká vedení ministerstva především to, že dlouhodobě neřešilo zásadní technické záležitosti: „Neexistuje kontrola a stát ani neví, co se v systému děje. Neexistuje dokumentace a stát nejenže není vlastníkem provozovaného systému, ale nevlastní ani data! Jedná se přitom o citlivé osobní údaje, které by měl spravovat stát.”

Stát již vyplatil společnosti OKSystem přes 6 miliard korun a společnost je na spolupráci se státem závislá. Příjmy od státu totiž tvoří 97 % jejích tržeb. MPSV se navíc nyní rozhodlo pro personální změny. O jejich efektivitě lze spekulovat. Místo náměstka opouští Radek Baxa a na pozici poradce se vrací Oleg Blaško. Ten v roce 2013 zavedl ekonomický informační systém Gordic za 10 dní bez výběrového řízení. Audit provedený v roce 2014 potvrdil, že nebyly zajištěny ani základní provozní smlouvy. Dalšími problematickými osobami okolo ministryně Němcové jsou náměstkyně Marie Bílková a bývalý ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. Ti figurovali v několika trestních oznámeních podaných samotným ministerstvem.

Piráti proto ministryni žádají o vysvětlení personálních změn, plán dalšího postupu ve věci běžících smluv s OKSystem a o jasná pravidla ve výběrových řízeních. „Piráti jsou konstruktivní opozicí. Proto jsme nabídli možnost konzultací a další spolupráci při hledání optimálního řešení. Zlepšení fungování ministerstva je v zájmu občanů, a tedy i všech politických stran,” doplnil Profant.

Otevřený dopis adresovaný ministryni Němcové ZDE.

autor: PV