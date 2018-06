Piráti vyzvali europoslance, aby se postavili proti cenzuře internetu

Piráti upozorňují na zavádění licence pro citování textu, de facto daň z odkazů, a také povinnost provozovatelů monitorovat a filtrovat jakýkoliv obsah, který uživatelé nahrávají. 20. a 21. června proběhne o směrnici hlasování ve Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu. Piráti proto připravili přehledný informační web, na němž zájemci najdou vzorový dopis, kterým můžou apelovat na své europoslance.

Problematické části směrnice, kterými jsou články 11 a 13, kritizoval ve Sněmovně na konci května pirátský poslanec Mikuláš Peksa. V interpelaci na premiéra Andreje Babiše uvedl, že „článek 11 přímo zavádí rozšířenou ochranu pro sdílení obsahu, která vede i k dani z odkazu a významně ovlivní práci těch, kteří ve své práci odkazují na jiné zdroje. Článek 13 je pak přímou hrozbou pro svobodu každého z nás, jelikož se prakticky jedná o pokus vnutit přímo provozovateli internetových platforem filtrovat všechen nahrávaný obsah. V praxi by byli nuceni zavést automatické filtry, které by tupě rozhodovaly, co smí a nesmí být na internetu. A kdo by je nezavedl, čelil by žalobám.“

Navrhovaná úprava jde přímo proti hodnotovým základům Pirátské strany, která svobodu internetu i svobodu obecně vnímá jako své pilíře. To potvrdil i předseda Pirátů Ivan Bartoš: „Článek 13 je skutečnou hrozbou jak pro svobodu internetu, tak pro svobodu slova celkově. Memy, remixy, blogy, parodie i livestream – vše, co nyní považujeme za samozřejmou a neškodnou zábavu, můžou filtry vyhodnotit jako nedovolené kopírování a automaticky odstranit. Týká se to nás všech a našeho fungování na síti. Ozvěme se, dokud to lze zastavit!“

