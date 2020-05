Pištora (Trikolóra): Vláda - dáme kompenzace za krizi (ale neříkejte, že z peněz někoho jiného)

reklama

Jsem starostou malého města. Vím, že nést zodpovědnost za druhé, rozhodovat se v krizových situacích a starat se o občany je hodně velká dřina. Pokud se dostaneme do situace, ve které nikdo z nás nikdy nebyl, je to ještě tisíckrát složitější a náročnější. Jsem člověk hodně kritický, ale v těch předcházejících týdnech jsem byl ke krokům vlády naopak hodně, hodně tolerantní, protože musela zvládnout koronavirovou výzvu, před kterou byl postaven nejen náš stát, ale doslova celý svět, výzvu, se kterou se ještě nikdo z nás nesetkal.

Bohužel, ten zpočátku (dle mého mínění) velice úspěšný boj si naše vláda v posledních týdnech dost pokazila svými rozhodnutími, do části z nich se navíc zřejmě nechala dotlačit opozicí a levicovou rozdavačnou garniturou. Pominu totální chaos ve školství, pominu i chaos v informacích občanům o tom, co vlastně je a není povoleno, to se dá pochopit.

Vrcholem se však stalo rozhodnutí, že bude vláda (tedy Česká republika) rozdávat kompenzace OSVČ – na tom by nebylo nic špatného, kdyby finanční prostředky brala ze svého, tedy ze státního rozpočtu. Ona však rozhodla, že třetinu těchto peněz vezme z rozpočtového určení daní (RUD), tedy z peněz, které jsou určeny obcím a krajům. To je NAPROSTO NEPŘÍPUSTNÉ (a zřejmě i protiústavní) JEDNÁNÍ VLÁDY ČR! To, že se samosprávy musí z jedné třetiny podílet na vyplácení podpory pro živnostníky, je velký podvod na obce, města a kraje. Návrh zákona o této podpoře vláda ani nedala obcím k nahlédnutí, natož k připomínkování a prosadila ho v zrychleném režimu. Příspěvek pro živnostníky byl do konce dubna 25 tisíc, od května 500 Kč denně. Peníze se vyplácí jako vratka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Takže jak je to ve skutečnosti: pokud stát vyplatí živnostníkům odhadovaných 45 miliard, sníží se částka pro obce a kraje z RUDu o 15 miliard. Česky řečeno, stát dává se slávou peníze, ale třetinu z nich sebere obcím!

Anketa Schvalujete práci Senátu Parlamentu ČR? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4841 lidí

Řeknu to ještě důrazněji – města přijdou o peníze hned třikrát: za prvé - přijdou o daňové příjmy protože se daně prostě nevyberou (s tím se nedá nic dělat, to je holý fakt a s tím se popereme). Za druhé - samosprávy přijdou o další peníze z RUD, které jim sebere stát na "jeho" podporu živnostníkům (to je krádež). Za třetí - kraje a města (většina) ze svých rozpočtů dobrovolně pomáhají živnostníkům, protože je potřebují – vyčleňují jim jakýsi svůj kompenzační bonus (tímto tedy živnostníkům vlastně města přispějí hned dvakrát!). Myslím, že většina měst, která si v těchto dnech schvalují takovou pomoc podnikatelům, to ani netuší. Tohle jednání vlády je prostě nepřijatelné! Vláda nechť si příspěvek dává přímo ze státního rozpočtu a ne z peněz, které po právu náleží obcím a které je nutně potřebují na investice. Tyto investice, na které jsou obce připravené, nejlépe dokáží znovu nastartovat ekonomiku - mnohem více než jakékoliv plané řeči vlády. Je to rána pod pás starostům, kteří se vypořádali s pandemií naprosto se ctí. Vláda vlastně úplně v tichosti projednala svůj kompenzační zákon, ač premiér slíbil, že na daňové příjmy obcí nesáhne! Je to ze strany vlády krádež financí samosprávy v přímém přenosu - to mne jako starostu už ale opravdu naštvalo!

V těchto dnech se vyjádřila ministryně financí, že hospodaření územních samospráv je ve výborné kondici a že za posledních 5 let vzrostly daňové příjmy obcí o 44 %. Ano, to je pravda, ale jaksi již není řečeno, že to jsou prostředky, které byly obcím pokráceny před rokem 2012 a tudíž, že to vlastně není navyšování, ale dorovnání jakéhosi dluhu státu vůči samosprávám. Paní ministryně argumentuje s tím, že obce hospodaří s přebytkem v průměrné výši 18,7 mld. Kč a že na svých bankovních účtech mají zůstatky ve výši 215 mld. Kč. Ano, i toto je pravda – obce totiž na rozdíl od státu většinou hospodaří velmi dobře a rozumně a prostředky si šetří na tolik potřebné investiční akce pro své občany. Je tedy naprosto lichá úvaha, že obcím můžeme ubrat, vždyť „ony mají přece dost“…

Poslanecká sněmovna bude 26. 5. 2020 projednávat tento návrh zákona (kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2) znovu, neboť zákon byl do sněmovny vrácen senátem (chválabohu…). I senát doporučil, že je nutné použít prostředky ze státního rozpočtu. Já jen doufám, že poslanci si při opětovném hlasování uvědomí, že by brali peníze komunální sféře, odkud se většina z nich dostala do poslaneckých lavic.

K téhle rádoby „pomoci“ státu mne napadá ještě jeden příměr – všichni jsme slyšeli, jak zdravotníci dostanou mimořádné odměny za heroickou práci, kterou odvedli. A kdo z občanů ví, že zatím nedostali nic (tedy jen potlesk z balkónů a zazvonění kostelních zvonů). Dokonce, že zdravotnická zařízení ani nemají na běžné výplaty, protože se výrazně omezily platby za pojištěnce od zdravotních pojišťoven (z důvodu toho, že se omezily běžné lékařské úkony). Podobná situace je třeba u policistů, kdy někteří obdrželi za nekonečné služby, které se jim ani nezapočítávají do přesčasové práce, odměnu ve výši 2 (slovy dva) tisíce korun – to je tedy opravdu „ocenění“…

Nechci kritizovat po boji, ale prosím, ať se nikdo (v tomto případě vláda) nechlubí cizím peřím, ať nerozdává z cizího, ať nemystifikuje veřejnost a ať již konečně ocení ty, kteří si to zaslouží.

(převzato z Profilu)

Mgr. Zdeněk Pištora Trikolóra



