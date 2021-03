Podal (SPD): Rybáři uklidí, zarybní a čekají na další katastrofu

reklama

Kolegyně, kolegové,

já bych začal faktografií. 20. 9. 2020 došlo k této havárii na úseku 38 km Bečvy, kde bylo posléze vyloveno uhynulých 40 tun ryb. To jsou známá fakta. Méně známá fakta, o kterých se tady nemluví - a to mám dneska zprávu z územního svazu Královéhradeckého kraje z rybářského svazu - Orlice až do Jablonného, 25 km, též vytrávena. Bylo tam několik komisí, samozřejmě, podepsali nějaké prohlášení, něco viděli, do této chvíle nic. Co má společného jmenovatele těch všech havárií, o tom tady z vás nikdo nemluví.

Anketa Je Miloš Zeman dobrým prezidentem? (Ptáme se od 10.3.2021) Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 7615 lidí

Podívejte se v televizi, chodí tam chlapi s koši, sbírají ty uhynulé ryby, odvážejí to do kafilerky na vlastní náklady těch organizací. Já jsem sám členem rybářského svazu, vím, o čem mluvím, nikdo vám nic nedá. My ze svých peněz zarybníme řeku, dojde k takovéto otravě, vznikají komise, mluví se o tom, vypadá to jako škoda státu. Víte, jaký je zákon? Úplně nesmyslný. Já ho nechápu. Když dají ti rybáři ze svých peněz, zarybní tu řeku, tak se v tu chvíli z těch ryb stává věc ničí. Ničí! (zvýšeným hlasem) To znamená, nikomu nepatří. A ti rybáři uklidí, zarybní a čekají na další katastrofu, až zase to uhyne, zase to oni uklidí, zase to zarybní. Je to hezké, ale do nekonečna to nejde.

Řekněme si otevřeně - hledejme cesty, protože to není škoda ničí, to je škoda těch rybářů. Dodnes jsme si to neuměli připustit. Máme tady dalšího pana Martinů. To je člověk z praxe, který má na Vysočině na starost rybářský svaz. Takže, prosím vás, hledejme i cesty k tomu, jak těm rybářům kompenzovat ty škody, a nedělejme z toho nadále věc ničí. Není to věc ničí, má to konkrétního postiženého, Český rybářský svaz.

Já vám děkuji za pozornost, Petrův zdar!

Zdeněk Podal SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Podal (SPD): Viry a naše realita Podal (SPD): Politici by měli zapomenout na stranická trička a jít příkladem Podal (SPD): Nechoď s pány na led! Podal (SPD): Řada rodin a dětí jsou v oblasti IT negramotní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.