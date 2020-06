Podal (SPD): Vážím si lidí, jako je pan doktor Mašek

reklama

Vážení ministři, kolegyně, kolegové.

Já bych se též vyjádřil k panu doktorovi Maškovi. Možná si vzpomenete mnozí z vás, když se uvažovalo o státním vyznamená pro pana doktora, kdy bylo řečeno, ještě je živý a ještě není na pořadu. Je to člověk, já ho znám osobně z Hradce Králové a jsem na to hrdý, že pochází právě odsud jako já, stejně jako pan profesor Prymula. Protože nebýt těchto dvou, tak jsme na to byli mnohem, mnohem hůř, minimálně v našem kraji.

Zrovna tak chci poděkovat učitelům, protože manželka je učitelka, dcera je učitelka. Viděl jsem to obrovské nasazení, kdy nevěděly, co dřív, jestli šít roušky nebo připravovat si techniku pro výuku. Ale ještě tedy k panu doktorovi Maškovi. Chtěl bych říct, ta záchranka, kterou vedl, vracím se k tomu znova, a to je ten first responder, to znamená tam jeho přičiněním se zachránilo 72 lidských životů. On v tom pokračuje dál. Byl v první linii. Není to nejmladší člověk. Znova říkám, vážím si lidí, jako je pan doktor Mašek. Skládám úctu. To samé pan profesor Prymula. Bez něj nevím, jak bychom dopadli.

Takže já moc děkuji všem, kteří se přičinili o to, abychom byli tam, kde jsme a že vůbec tedy můžeme dneska takhle sedět.

Děkuji.

Zdeněk Podal SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vích (SPD): Dluhový plán a další trhliny v eurozóně Fiala (SPD): Nemůžeme být spokojeni v části ekonomické Rozvoral (SPD): Odmítáme pronikání a šíření islámské ideologie v naší republice Okamura (SPD): Jeden diktát Evropské unie za druhým proti našim národním zájmům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.