Podstawka (ANO): Moravskoslezský kraj zahajuje práce na rekonstrukcích mostu

Opravovat se budou mosty v ostravské Polance nad Odrou, Staré Vsi přes řeku Lubinu a v Hukvaldech, Dolním Sklenově.

„Moravskoslezský kraj se prostřednictvím Správy silnic MSK dlouhodobě o své mosty stará, udržuje je v bezpečném stavu a usiluje o jeho zlepšení. Na opravy a rekonstrukce mostů vydává v průměru 270 milionů ročně. Podle posledního hodnocení technického stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji dostaly naše mostní objekty průměrnou známku 3,14 ze sedmibodové stupnice,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.

Upřesnil, že Správa silnic MSK spravuje celkem 1141 mostů, 79 procent z nich je v bezvadném až uspokojivém stavu.

V průběhu března začne mimo jiné rekonstrukce mostu v ostravském městském obvodu Polanka nad Odrou (ev. č. 478-008). Most je ve velmi špatném stavebně technickém stavu. „Téměř šedesátimetrový most proto bude kompletně zdemolován a nahrazen novým. Stavět se bude za úplného vyloučení silničního provozu, doprava bude odkloněna a řidiči budou muset jezdit po objízdné trase,“ řekl ředitel SSMSK Tomáš Böhm. Dodal, že součástí stavby mostu bude i výstavba cyklistické trasy, kterou objednalo a hradí město Ostrava. „Stavba za 52,4 milionu korun by měla být hotová letos v říjnu,“ upřesnil ředitel SSMSK Tomáš Böhm.

Dalším mostem, který se začne tento měsíc rekonstruovat, je most (ev. č. 4804-2) z roku 1908 ve Staré Vsi přes řeku Lubinu v místní části Košatka nad Odrou. I on je ve velmi špatném stavebně technickém stavu a musí se zbourat. „Bude nahrazen novým jednopolovým mostním objektem. Zároveň tu postavíme nový dvojpolový inundační klenbový most, který bude sloužit jako preventivní ochrana cesty před povodní,“ vysvětlil Tomáš Böhm s tím, že i v tomto případě bude po celou dobu doprava odkloněna na objízdné trasy. Stavba za 60,1 milionu korun by měla skončit v říjnu.

Rekonstrukce mostů ev. č. 486-011 a 486-012 v Hukvaldech, Dolním Sklenově na Frýdecko-Místecku je naplánována na dvě stavební sezóny a je řešena jako jedna stavba. Mosty z období kolem roku 1940 jsou ve špatném a velmi špatném stavebně technickém stavu a jejich současná zatížitelnost je nevyhovující. „V průběhu dvou let proto dojde k výstavbě nových mostních objektů. Menší most bude nahrazen rámovou konstrukcí, větší most (ev. č.486-012) bude nahrazen mostem o třech polích s monolitickým předpjatým rámem a šikmými stojkami. Oba pak budou splňovat podmínky pro bezpečnost a plynulost silničního provozu a budou doplněny o nové chodníky,“ popsal ředitel SSMSK Tomáš Böhm.

Dodal, že letos se bude rekonstruovat s vyloučením dopravy pro vozidla nad 3,5 tuny, která budou muset jezdit po objízdné trase. Příští rok bude silniční provoz vyloučen zcela a převeden na objízdné trasy. „Předpokládáme, že celková rekonstrukce za 91,7 milionu korun skončí v listopadu 2023,“ uzavřel ředitel SSMSK Tomáš Böhm.

Všechny tyto mostní stavby jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje, u mostu v Polance nad Odrou se na financování cyklostezky bude podílet Statutární město Ostrava.

