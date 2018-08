Pojezný (KSČM): Sportovci se nedají vyděsit

Novela zákona o sportu je však napadána některými subjekty zcela zbytečně. V současné době řeší maximum možného. Kluby skomírají nedostatkem peněz, zvláště ty malé už nemohou finanční zátěž unést. Doufám, že nikdo nechceme zničit a zahubit sport zvláště dětí a mládeže. Rodiče malých sportovců klubům pomohli z vlastních zdrojů. Jenže to nejde donekonečna. Je třeba hledat koncepční řešení. Pokud si pan Kraus z ČSSD myslí něco jiného, měl by se zamyslet a sáhnout si do vlastního svědomí, co dělal dosud, aby sjednal nápravu při přerozdělování dotací. Dokud nezasáhla policie, nic neřešil. Tvorba novely nabízí řešení i dostatečné konkrétní řešení. Je také rychlým řešením této tristní situace. Sportovce neděsí novela, ale dlouhodobě stagnující stav a nedostatek finančních prostředků. Je třeba přestat různě zákulisně bojovat a začít se starat o prosperitu sportu a rychlá a koncepční řešení.

