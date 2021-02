Pojezný (SPD): Zdravotnictví v troskách a mnoho mrtvých - kdo za to může?

reklama

Trvá to již léta, kdy je naše školství zdarma využíváno mnoha lékaři a sestřičkami jako levná cesta ke vzdělání, jenž následně uplatní mimo území ČR - prostě tam, kde se dobře platí. No jo, ale kde je etika tohoto zdravotního personálu vůči občanům naší země, za jehož daně vystudují, ale lékařskou péči zpět neposkytnou? NIKDE. O tomto stavu ministerstvo dlouhodobě ví, ale tváří se, že v rámci demokracie si může dělat každý co chce a my můžeme být rádi, že se o nás postará zdravotní personál z východu. Nechápu, že neumíme označit některé obory za klíčové pro tento stát a nedokážeme zajistit povinnost úvazku lékařů v našich nemocnicích alespoň na předem určenou dobu. Možná by se dalo uvažovat, že v době vyhlášeného stavu nouze musí lékaři tak jako armáda uposlechnout ministerstvo a vrátit se zpět do ČR a zde léčit po dobu nouzového stavu.

Skutečnost je bohužel taková, že jediný kdo musí být v nouzovém stavu poslušný je občan, který zde žije a platí daně. Ten co zde vystudoval za tyto daně nemusí nic. Občan si šije roušky, občan si vyrábí dezinfekci a nakonec je vládou obviněn občan za kolabující nemocnice, protože je prý nezodpovědný.

Kde je dlouhodobá zodpovědnost vlády a proč se vláda nestará o klíčové zdroje a klíčový personál? Do toho vám občane nic není, ty koukej platit a mlčet.

Korunu zdravotní nepéči nasazují obvodní lékaři, kteří Vás dnes v době Covidí do ordinace jednoduše nepustí a celá léčba spočívá v telefonické radě “Vezmi si paralen občane, pij čaj a hajej!”. Celá lékařská obec včetně ministerstva nás 24/7 masíruje tím, že Covid způsobuje zápal plic, a že díky tomu skončíte na JIP a můžete zemřít, nicméně to obvodní lékaře jaksi nezajímá a pacienty neléčí. Proč lékaři pravidelně nekontrolují pozitivně testované na Covid, zda u nich nezačíná zápal plic? Proč neléčíme zápal plic v ranném stádiu, ale necháme to dojít až na JIP, kdy už pacient nemůže dýchat a hrozí, že zemře.

Anketa Má Ústavní soud vaši důvěru? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 16273 lidí

O tom, že naše zdravotnictví jde od desíti k pěti víme všichni a o to horší je také poslední vyjádření ministra, že se pacienti do zahraničí převážet prostě nebudou. Ono by se mohla tragédie práce naší vlády ukázat v plné nahotě a co s tím potom že?

Můžeme obdivovat “torzo” lékařského personálu v nemocnicích, který je určitě přetížen a který je na hranici svých možností, ale hlavně se musíme podívat na příčinu tohoto stavu a na to jak odstranit systémové chyby, aby se nám tato situace v budoucnu neopakovala!

Není možné, ani akceptovatelné, aby za problémy ve zdravotnictví byl obviněn občan pacient!

Nejen ministerstvo zdravotnictví, ale celá vláda musí přijmout zodpovědnost a musí nést následky za svoji špatnou práci. Není možné stavět polní nemocnice, utrácet desítky milionů z našich daní, plácat se před kamerami po zádech a přitom vědět, že do těchto nemocnic není personál.

Je to vláda, která hazarduje se životy občanů a je to opět vláda, která rozhazuje peníze namísto cílených investic třeba do prémiových platů lékařů, kteří budou mít povinnost návratu do ČR ve stavu nouze.

Je to vláda, která nese zodpovědnost za zbytečně zemřelé a je více než sprosté obviňovat občany!

(převzato z Profilu)

Vítězslav Pojezný SPD

Předseda Oblastního klubu SPD Praha 5

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pojezný (SPD): Elektronická evidence příjmů a výdajů osob nepodnikajících Pojezný (SPD): Demokracie, nástroj svobody, či podrobení? Pojezný (SPD): Fialovo kňučící ráno Pojezný (SPD): Policie, maňáskové divadlo mocných.

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Vítězslav Pojezný

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.