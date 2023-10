Pokorná Jermanová (ANO): Dozimetr neschováte, spravedlnost funguje na všechny

reklama

Už mě nebaví urážky, články vyfabulované výmysly politiků organizovaného zločinu STAN, má reakce na jejich špínu níže.

Vážený pane Borecký, o tom, jak špiníte pověst si můžeme vyprávět, vy totiž nic jiného neděláte bezmála 6 let. Vaše “úspěchy” jak píšete jsou opravdu úsměvné. 60 tis měsíčně řediteli Hlídače státu? O tom nepíšete. Více než 80 tis odškodného pro vás píšícímu novináři z krajských peněz? O tom také nepíšete. Moji blízcí spolupracovníci? Kam na to chodíte? Ach ano, do Seznamu. Kdy napíšete o tom, jak zadáváte z ruky zakázky pod 500 tis, jak jste utratili 2 mil za audit KSÚS na Lichtenegra, kterého jste potom potichu z auditu raději vyndali. Kdy napíšete o tom, jak ze zákulisí řídil vše V. Michalik? Hm, asi nikdy. Já na HT nekandiduji, ale pokud se mi něco nelíbí požádám o vysvětlení. To že neodpovídáte, nevysvětlujete a útočíte něco vypovídá o vás. Mou rodinu si už do úst neberte, nemáte na to právo. Je mi vás líto, protože Dozimetr neschováte, a já vím, že spravedlnost funguje na všechny, i když to možná někdy trvá. Mějte se krásně a raději se starejte o veřejnou dopravu, a nevymýšlejte báchorky.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pokorná Jermanová (ANO): To tahle vláda je bezpečnostní riziko této země Pecková ztrhala Netrebko. Paroubek se neudržel: Závist! Proč sama není zvaná... Pokorná Jermanová (ANO): Hejtmanka Pecková ráda pózuje před sídlem svého úřadu, dál nevidí Radní a starosta zároveň, otřásá Prahou. Ale ono je toho víc. Mnohem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE