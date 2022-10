Pokorná Jermanová (ANO): Na začátku jsme miliardu vzali a ke konci miliardu vracíme

reklama

Dobrý podvečer, už skoro večer, je tma. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, já bych chtěla na úvod poděkovat panu ministrovi Baxovi, že tady čeká do poslední chvíle, ale můžu ho uklidnit, já dneska nebudu agresivní a nebudu na něj příliš útočit. Já si dovolím jenom shrnout všechna ta tři čtení, která jsme tady absolvovali v souvislosti s novelou státního rozpočtu pro tento rok, a to zejména v oblasti kultury, protože to je ta oblast, které já se samozřejmě velmi ráda věnuji a velmi ráda se o některých tématech s panem ministrem přu, a zatím se nám nepodařilo najít společnou řeč. A vypadá to i tak, co se týče mých pozměňovacích návrhů a mých kolegů, že tam asi tu podporu jsme nenašli. Ale já se k tomu vyjádřím později.

Já bych na úvod zopakovala to, co jsem říkala v prvém i druhém čtení, že předložený rozpočet na letošní rok je taková trošku pohádka o tom, jak na začátku jsme miliardu vzali a ke konci miliardu vracíme s tím, že to přerozdělení do těch kapitol pro mě a pro mé kolegy není úplně komfortní. Příspěvkovým organizacím do této kapitolu jsme navýšili částku, nebo budeme navyšovat částku více než 600 milionů korun. Ono to vypadá velmi zajímavě, nicméně z toho 314 milionů korun je pokuta Národnímu památkovému ústavu, takže pouze do příspěvkových organizací odchází nebo odejde, doufejme, 280 milionů korun. A je to částka, která určitě - a já doufám, že to tak bude - pokryje zvýšené náklady způsobené energetickou krizí, ale také inflací, což se promítne samozřejmě do provozu příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.

A i proto já jsem navrhla se svými kolegy navýšení příspěvkovým organizacím, které zřizuje Ministerstvo kultury, a to o částku 200 milionů korun, protože já jsem přesvědčená o tom, že to, jak domácnosti začínají šetřit se odrazí například i na vstupném do těchto příspěvkových organizací, a ony začnou mít problémy se svými nastavenými rozpočty a Ministerstvo kultury, jakožto zřizovatel, bude muset tyto schodky sanovat, stejně tak jako už se několikátý rok děje například u Národního divadla. Tak to byl ten důvod, proč já jsem předložila návrh na navýšení u této kapitoly o 200 milionů korun. Bohužel z rozpočtového výboru jsem podporu nedostala, a proto využívám této příležitosti a vyzývám vás, žádám, a prosím, abyste tento návrh podpořili, protože byť samozřejmě v té velké částce celého státního rozpočtu, co se týče výdajů, je to malá částka, ale může poměrně výrazně pomoct příspěvkovým organizacím, které zřizuje Ministerstvo kultury a paradoxně to může dát komfort panu ministrovi, aby některé věci mohl rychleji řešit. Takže to je tento pozměňovací návrh.

A ten druhý, to jsem předložila, abych vykompenzovala i ten dopad energetické krize a inflace na divadla, orchestry, které třeba nejsou zřizovány státem, a nicméně tu podporu si zaslouží, aby to složité období, které nás čeká, které teď prožíváme a ještě pár let prožívat budeme, aby přežily a nějakým způsobem mohly pokračovat ve své činnosti, která samozřejmě je úctyhodná. Já jsem před chvilkou diskutovala se svým kolegou z našeho klubu, který rozděluje příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury na ty pražské v uvozovkách. Já jsem mu vysvětlovala, že to není o těch pražských, ale že Ministerstvo kultury má své příspěvkovky i mimo Prahu, nicméně ta ostatní tělesa, o kterých jsem mluvila před chvilkou, jsou více v regionu, než jsou v Praze, a proto jsem žádala o navýšení v této kapitole o 200 milionů korun. Ani tady jsem se nesetkala s podporou z rozpočtového výboru. A i tady vás budu všechny vyzývat, přestože třeba nebude mít podporu ministra financí, abyste vy tento pozměňovací návrh podpořili, protože jde opravdu o zachování, kontinuitu a důležitý faktor v oblasti kultury, a to znamená v oblasti Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

Jinak co se týče navýšení dalšího, tak znovu teď pana ministra trochu pochválím, ale ne moc, to je navýšení filmových pobídek, kde je samozřejmě správné, že jsme je navýšili. Na tom, na čem se dlouhodobě neshodneme, je to zastropování, ale to je naše písnička, kterou si tady budeme asi hrát po celé období, protože tam je to o tom názoru, který já mám v tomto trošku jiný, protože si myslím, že se to dá řešit jinak. Nicméně za mě doufám, že - a teď trošku zabrousím na příští rok, já jsem letem světem koukla do návrhu rozpočtu na příští rok, který je pro kulturu příznivější, ale tam přijde poměrně velká část evropských fondů a já jsem ráda, že se zapojí do kultury. Ale tam pana ministra určitě budu zpovídat, až budeme mít první, druhé a třetí čtení státního rozpočtu na příští rok.

Takže já vám touto cestou chci poděkovat a doufám, že podpoříte ty dva pozměňovací návrhy, o kterých jsem tady hovořila, u kterých bohužel ale nemám podporu z rozpočtového výboru a já bych si přála, abychom tady politiku odložili stranou a kulturu podpořili, protože si to určitě zaslouží, byť pro někoho z nás nebo pro některé z našich kolegů, nemusí být důležitá, oblast kultury pro mě však je, a myslím si, že tu podporu si zaslouží. Děkuju.

