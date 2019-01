Polanský (Piráti): Na základě čeho se vláda rozhodla dodatečně zpoplatnit 900 km silnic první třídy?

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dobrý den. Jsem rád, že se situace mýtného dostala na jednání Poslanecké sněmovny touto formou. Já jsem diskuzi pečlivě sledoval a měl bych na pana ministra dvě otázky. Ta první zní. Na základě čeho - jednoduchá otázka - na základě čeho se vláda rozhodla dodatečně zpoplatnit 900 kilometrů silnic první třídy?

Já jsem po tom pátral a prostě na tuto otázku jsem nenašel odpověď. Žádná potřeba nikdy dopředu neexistovala, potom se sešla expertní komise koaliční rady - známe i její členy - a z toho vypadlo prostě nějaké číslo bez jakékoliv analýzy, bez jakékoliv potřeby, bez jakéhokoliv vlastně předešlého jednání. Takže tady bych se chtěl zeptat, jakým způsobem a na základě čeho, jakého materiálu, se dospělo k těm 900 kilometrům?

Potom tady dnes proběhla informace o zpoplatnění jedniček. K tomu zpoplatnění jedniček. Koncepce Ministerstva dopravy ohledně zpoplatnění jedniček se za posledních osm let otočila asi třikrát, nebo čtyřikrát. Nejprve se zpoplatňovat mělo, proto se uzavřely ty dodatky s KAPSCHem na dodávku té satelitní nástavby. Pak se to zase zrušilo, investice za půl miliardy se odepsala. A teď se zase začíná. Tak by mě zajímalo, zda ministerstvo bude udržovat nějakou jednotnou vizi, nějakou jednotnou strategii v případě výběru mýtného systému, nebo by nebylo možná lepší, jestli by to zákonem nenastavila Poslanecká sněmovna?

K tomu nevyužití investic do vývoje hybridního modelu. To je velice zajímavá věc. Já se pokusím ocitovat zprávu NKÚ. Je to zpráva číslo 17/10. Tato zpráva poukazuje na zmaření investice do družicové nástavby na současný systém, neboť dalším plněním, které ŘSD doplnilo zmíněnými dodatky ze dne 27. 12. 2007 do smluv se současným provozovatelem, tedy KAPSCHem, byla dodávka a implementace satelitního rozhraní, kterým měl být systém elektronického mýtného rozšířen o modul zpoplatnění silnic prvních, druhých a třetích tříd. Jinými slovy tento modul měl být schopen zpoplatňovat na celém území České republiky.

Celková cena byla stanovena na 773 milionů korun bez DPH. Z toho cena dodávky 441 milionů a za zkušební provoz 323 milionů korun. Přestože rozšíření systému došlo až do pilotního režimu, kdy po ČR jezdilo již 3 tisíce vozů České pošty s hybridní palubní jednotkou, satelitní rozhraní nebylo nikdy využito. Důvodem byla údajná změna koncepce Ministerstva dopravy v letech 2010 až 2011 týkající se zpoplatnění silnic prvních a nižších tříd.

Podle sdělení ŘSD přestalo tady to satelitní rozhraní, které se objednalo za půl miliardy korun, vyhovovat v průběhu zkušebního provozu požadavkům příslušných norem, které se změnily. Dále sdělilo, že v roce 2015 převedlo část technologie satelitního rozhraní v pořizovací ceně 252 milionů korun bez DPH k rozhraní pro telematické aplikace. A zbylý majetek v pořizovací ceně 189 milionů korun bez DPH bylo zlikvidováno. Podle zprávy NKÚ - téže zprávy - Ředitelství silnic a dálnic vynaložilo na neúčelné pořízení satelitního rozhraní a s tím související služby peněžní prostředky ve výši 521 milionů korun bez DPH.

Dodatečné zpoplatnění 900 kilometrů silnic první třídy je údajně neekonomické provést v režimu mikrovlnného mýtného. To víme z nabídky od KAPSCHe, tedy stávajícího systému. Dnes zpoplatněných 1 440 kilometrů plus plánovaných 900 kilometrů dělá dohromady 2 340 kilometrů, což je shodou okolností označováno jako hranice, nad kterou začne být výhodnější provozovat satelitní mýtné oproti mikrovlnnému.

No a moje otázka tedy zní. Proč Ministerstvo dopravy nevyužilo tento již vyvinutý modul pro hybridní mýtné, které zrušilo těsně před nasazením do ostrého provozu, namísto vysoutěžení zcela nového systému, jež bude tvořit de facto funkčnostní podmnožinu hybridního systému, navíc více, jak desetinásobně nákladněji? Děkuji.

Ing. Ondřej Polanský Piráti

poslanec



