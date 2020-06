Polanský (Piráti): Pro tento návrh se u nás vžila přezdívka lex laxativ

reklama

Milé kolegyně, milí kolegové,

já už jsem to zde v podstatě všechno řekl při prvním čtení. Nechci se opakovat, takže jenom stručně.

Asi si všichni přejeme urychlit výstavbu především tedy té dopravní infrastruktury, ale asi se také všichni shodneme na tom, že když chci něco urychlit, tak nejprve musím pochopit, proč ten proces staveb dnes tolik drhne. Na toto ale předkladatelé bohužel rezignovali. Stavíme tak dnes dům bez pevných základů. Předkladatelé si zřejmě byli jisti schválením, tak se neobtěžovali i poměrně zásadní navrhované změny jakkoli zdůvodnit, uvést argumenty, statistiky nebo nějaká čísla. Místo toho šli s řešením pouze po povrchu problémů, takže výsledkem jsou intuitivní opatření, spočívající řekl bych až v metodě kobercového náletu, to znamená místo inteligentních změn.

Typickým příkladem je takzvaná fikce souhlasného stanoviska. Jde vlastně o léčení symptomů bez toho aniž bychom chtěli pochopit, co za tím vězí.

Krásný příklad je - představte si, že bychom se snažili horečku léčit studenou sprchou. Ano, ta teplota vám sice klesne, ale zcela rezignujete na pochopení toho, proč jste ji vlastně prve dostali.

Kromě toho je to nástroj nebezpečný, protože umožní vyhnout se odpovědnosti za politicky nežádoucí stanoviska, protože úředník raději nechá uplynout lhůtu, než aby rozhodl.

Další aspekt. Zákon 416 novelizujeme rok a půl po poslední novele. V této novele jsme přidávali několik i poměrně revolučních mechanismů, které neměly šanci se v praxi nějak projevit. V takové situaci nedává logiku novelizovat zákon tak brzy znovu, aniž by proběhlo řádné vyhodnocení původní novely. Nejsem sám, kdo to tvrdí. Předseda Nejvyššího správního soudu ve svém stanovisku označil tento postup doslova za chaotický. Navíc ani dnes neexistuje žádný program systematického sbírání informací o stavebních procesech, jejich vyhodnocování, což je přesně základ pro nějakou analýzu, kterou potřebujeme proto, abychom tady byli schopni kvalitně rozhodovat. Protože co neumím měřit, nedokážu ani řídit. Úplně stranou ponechám tu přílohu zákona, do které se nám dostávají stavby podle zcela nejasného klíče. To platilo ale jak pro první novelu v roce 2018, pro tu poslaneckou, o to horší to však je v dnešní době, kdy jde o novelu vládní a pracovali na ní více než rok profesionálové ze tří ministerstev.

Další věc. Zcela zásadní mechanismy, např. možnost sloučit agresivnější metodu vyvlastňování, tu tzv. předběžnou držbu, přímo s územním rozhodnutím, je věc, která se do zákona dostala pomocí pozměňovacího poslaneckého návrhu, neprošla tedy žádným vnitřním ani meziresortním připomínkovým řízením, neprošla analýzou RIA ani stanoviskem legislativní rady vlády. Když už jsem u legislativní rady vlády, tak bych chtěl jenom podotknout, že její stanovisko k této novele je jedním slovem zdrcující. Na jeho základě by se slušelo tisk stáhnout a přepracovat. Bohužel, reflexe těch připomínek od legislativní rady vlády byla zcela minimální, spíš nulová.

Vady na kráse najdeme i v samotném procesu přijímání tohoto zákona. Zarážející je např. názorový nesoulad předkladatelů, tedy ministerstev pro místní rozvoj, dopravy a průmyslu. V naprosto kritických částech tohoto zákona prostě nenašly shodu. Argumentovaly velice často proti sobě a to říkám i zcela zásadními argumenty. To bylo natolik do očí bijící, že pár dní na to nám přišlo do mailových schránek nové vypořádání, ve kterém byla ministerstva přinucena změnit názor a přizpůsobit tomu argumentaci, aby to dostalo nějakou jednotnou fazónu. Možná i z toho důvodu nastala situace, kdy vypořádání pozměňovacích návrhů po druhém čtení ministerstva odeslala do Sněmovny někdy o půlnoci z 9. na 10. června, přičemž 10. června - nám se dostala do schránek v 8 hodin ráno desátého a v 9 hodin začínal výbor, na kterém se o tom tisku hlasovalo. Dámy a pánové, takové jednání v případě závažného zákona, ve kterém jde o majetky, vyvlastňování, je fakt nepřípustné.

Ještě se sluší přiznat, že navrhované změny bezesporu urychlení výstavby dopravní infrastruktury přinesou, to nepopírám. Cena, kterou za to ale zaplatíme, je příliš vysoká a my piráti nejsme ochotni ji zaplatit. Celá diskuse se tak vlastně vede pouze o tom, zda účel světí prostředky. Z těchto důvodů piráti návrh, pro který se mimochodem vžila u nás v resortním týmu přezdívka lex laxativ, nepodpoří.

Já vám děkuji za pozornost.

Ing. Ondřej Polanský Piráti



