Polčák (STAN): Bylo by spravedlivé, aby část výnosů ze silniční daně dostávaly samosprávy

Tlumočili mu především obavy obcí z neuváženého zpoplatnění silnic první třídy, které by mohlo vést k tomu, že řidiči budou zpoplatněné úseky, a to včetně obchvatů, objíždět přes centra obcí. Jednali také o podílu samospráv na výnosech silniční daně, které by mohly obce investovat do oprav místních komunikací.

Předseda SMS ČR Stanislav Polčák v souvislosti s plánem zavádět mýto i na komunikace první třídy upozornil na to, že řada obcí nemá v současnosti dokončené obchvaty a přesměrování dopravy ze zpoplatněných úseků tak pro tyto obce a jejich obyvatele bude znamenat významnou zátěž jak bezpečnostní, tak ekologickou, zejména v podobě zvýšeného hluku a exhalací. „V případě obcí, kolem nichž už obchvaty vybudované jsou, by pak tyto obchvaty z případného zpoplatnění měly být vyjmuty, aby neklesala motivace řidičů je využívat,“ řekl S. Polčák.

Podle S. Polčáka ministr dopravy obavy obcí vnímá a pozval zástupce SMS ČR na středeční jednání na Ministerstvo dopravy, které se bude týkat mýtného systému, včetně rizika objíždění zpoplatněných úseků silnic I.třídy. SMS ČR na tomto jednání předloží seznam problémových úseků, které se mohou dotknout menších měst a obcí.

JUDr. Stanislav Polčák STAN



Zástupci Sdružení místních samospráv také přednesli ministru dopravy návrh, aby samosprávy získaly určitý podíl na výnosech ze silniční daně, který by jim umožnil udržovat a rekonstruovat místní komunikace. „Kvalita místních komunikací je někdy žalostná, protože obce nemají na jejich opravy prostředky. Domníváme se, že by bylo spravedlivé, aby část výnosů ze silniční daně dostávaly i samosprávy, protože plátci silniční daně využívají všechny typy komunikací včetně těch místních,“ uvedl Stanislav Polčák s tím, že podle názoru SMS ČR by obce měly z výnosů silniční daně dostávat ročně alespoň 2 miliardy korun. Ministr dopravy se s tímto stanoviskem seznámil a doporučil, aby se SMS ČR obrátilo na Ministerstvo financí.

Představitelé SMS ČR také jednali s ministrem dopravy o možném memorandu o spolupráci. Podobná memoranda má SMS ČR podepsána s řadou krajů a většinou ministerstev, ministerstvo dopravy však mezi nimi chybí. Smyslem takových memorand je zintenzivnění spolupráce a výměny informací mezi orgány státní správy a samosprávy.

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Sdružuje více než 1850 obcí a měst v ČR.

autor: PV