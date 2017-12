Polčák (STAN): Co se ceny vajec týče, můžeme se srovnávat se Švýcary

Dříve jsme z úst řady politiků slýchávali, že se jednou budeme mít jako na Západě, neřkuli ještě lépe... no, a teď to konečně přišlo! A můžeme se srovnávat rovnou se Švýcary... alespoň co se do ceny vajec týče... :)

Děkuji Janu Tunovi za skvělou reportáž, která opět ukazuje, že za pověstým "diktátem Bruselu" se velice často skrývá jen prostá přízemní hamižnost našich "velkostatkářů" a obchodích řetězců.

Krásné svátky!

JUDr. Stanislav Polčák STAN



