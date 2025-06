Pošarová (SPD): Bitcoiny a totální selhání vlády

Případ, ve kterém hrají hlavní roli miliardy v kryptoměnách u osoby s kriminální minulostí par exellence, by v právním státě měl vyvolat ten nejvyšší poplach. U nás však stačilo několik frázovitých tiskových prohlášení, aby byl celý případ vyřízen, a to až do chvíle, kdy tlak veřejnosti a opozice přiměl ministra Pavla Blažka k rezignaci. Ale přesto zde stále chybí plné vyvození skutečné odpovědnosti.

Bitcoinový „dar z nebes“ přišel od člověka s minulostí, spojenou se závažnou trestnou činností (drogy, zbraně, darknet). Kontext této operace je vysoce toxický. Vláda, která falešně tvrdí, že bojuje za transparentnost a obrodu politické kultury, bez většího zaváhání přijala peníze, které mohly pocházet z velmi problematických zdrojů. A za co vlastně?!

To, že byl tento dar přijat, zařazen do státního rozpočtu a následně použit pro potřeby resortu spravedlnosti, je šokující zejména proto, že nebylo provedeno žádné ověřování původu těchto finančních prostředků. Ani nebyla na vládní a politické úrovni vedena žádná debata o tom, zda je vůbec únosné přijímat dary tohoto typu, jejichž pravý účel a motivace dárce mohou být zcela jiného charakteru, než je deklarováno.

Jednou z nejvíce alarmujících otázek je tato: Kdyby někdo tuto záležitost nevyzradil novinářům, dozvěděla by se o celé transakci veřejnost vůbec něco? Je téměř jisté, že ne. To mj. svědčí o absenci jakýchkoli mechanismů prevence nebo včasné kontroly na vládní a ministerské úrovni. Vláda i ministerstvo se v první fázi hájily tím, že transakce byla legální. Jenže to je zoufale nízká laťka – pokud je to vůbec pravda…

V právním státě nejde jen o zákonnost, ale také o legitimitu, morálku a důvěru

A ta se hroutí, když instituce, které mají chránit spravedlnost, bez skrupulí přijímají miliardy korun od osob, jejichž minulost by měla vyvolávat opatrnost, nikoli ochotu s nimi vesele spolupracovat. To, že premiér Petr Fiala zpočátku celou situaci bagatelizoval, jen podtrhuje selhání vlády jako celku. K rezignaci ministra Blažka došlo až pod tlakem, nikoli z vnitřního přesvědčení o brutální chybě.

Aféra s bitcoinem není zdaleka jen o Pavlu Blažkovi. Je to ukázka systémového problému, kdy vládní garnitura není schopna nebo ochotna ctít základní etické principy. A není to první případ tohoto typu, tedy případ zapletení se Fialovy vlády s osobami z prostředí organizovaného zločinu. Vzpomeňme jen na Dozimetr a premiérovu mafiánskou kampeličku…

Pokud má být důvěra ve stát obnovena, nestačí rezignace jednoho ministra. Je třeba systémových změn, od transparentního nakládání s dary až po skutečně nezávislou kontrolu vládních rozhodnutí. A především potřebujeme politiky, kteří chápou, že zákon je minimum morálky, nikoli plachta, kterou se zakryje libovolné svinstvo.