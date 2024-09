Pošarová (SPD): Tachovsko nutně potřebuje svoji nemocnici

V okrese Tachov nejsou operační sály s lůžkovou částí pro chirurgii, příslušná dětská oddělení, jednotky intenzivní péče ani anesteziologicko-resuscitační oddělení. Dojíždění do Plzně, či dokonce do Prahy, je v těchto případech nesmírně dlouhé, nemluvě o téměř nekonečných objednacích a čekacích dobách. My v SPD jsme na tuto neúnosnou situaci léta upozorňovali a požadovali jsme po vedení Plzeňského kraje její řešení.

V Plané musí být plnohodnotná krajská nemocnice

Tím řešením je urychlené vybudování plnohodnotné krajské nemocnice v Plané na Tachovsku, což je projekt, o kterém politici z konkurenčních stran hovoří bezmála dvacet let, ale v tomto případě stále platí ono okřídlené „kde nic, tu nic“, anebo „skutek utek“. V Plané se přitom nyní nachází Nemocnice Svaté Anny, jejímž zřizovatelem je též Plzeňský kraj, která se zaměřuje na tzv. následnou péči a rehabilitace. Což je naprosto nedostatečné.

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29709 lidí

Pro obyvatele Tachovska tak v současné době zajišťují náročnější lékařskou péči například Nemocnice Stod nebo Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín, což představuje zhruba hodinu a půl cesty tam, a poté zpět. Přitom dříve, zhruba do roku 2004, byla přímo v Plané vynikající nemocnice, která zastřešovala a zajišťovala komplexní lékařské a operační služby i lůžkovou péči.

Tento stav chceme obnovit. V Plané tato nemocnice stále stojí, tedy její budovy. Stav odpovídá dvacetiletému chátrání. Je neskutečným selháním všech vedení Plzeňského kraje za tuto dobu, že nechali situaci zajít takto daleko.

SPD v Plzeňském kraji stojí za občany

My v SPD budeme v krajském zastupitelstvu, dají-li nám občané v září ve volbách důvěru, opět hovořit o penězích na stavbu nemocnice v Plané jako o naprosté krajské rozpočtové prioritě. Potřebujeme však vaši pomoc v podobě volebních hlasů, abychom byli v krajském zastupitelstvu vlivnější a abychom případně přímo vstoupili do vedení kraje, do jeho Rady. To je naším cílem.

Hlasy obyvatel Tachovska, volající pro vybudování nemocnice v Plané, dobře slyšíme. A jsme na straně těchto občanů. Raději dáme peníze do výstavby krajské nemocnice v Plané, než do oprav starých lázní v Plzni, které chce současné vedení kraje rekonstruovat a zřídit zde galerii.

Peníze občanů Plzeňska musí směřovat v první řadě do zdravotnictví, které je veřejnou službou, v nejvlastnějším veřejném zájmu. A proto apeluji na všechny obyvatele Tachovska a okolí: „Chcete krajskou nemocnici? Pokud ano, přijďte k volbám! S námi v SPD máte jistotu, že vám ji postavíme!“

Ing. Marie Pošarová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky