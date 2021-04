Pošarová (SPD): Testování dětí a jejich následné povinné očkování „vakcínami“?

reklama

Jsem matka dvou dětí, jedno chodí do školky a příští rok ho čeká první třída, druhé dítě chodí do čtvrté třídy. Je mi smutno, kam až současná situace zašla. Své děti nechávám zatím doma, do konce školního roku to nějak zvládneme, ale co bude následovat? Budou se děti dusit v roušce nebo v respirátoru opět příští rok celé dny ve škole? Zvýší se časem počet testování, a to různými druhy, z nichž některá testování jsou invazivní a bolestivá?

Nejenom oceňuji, ale i obdivuji ředitele a ředitelky škol, pedagogické a další školské pracovníky, kteří se dostali do složité situace. Z jedné strany na ně dopadá rozhodnutí politiků o povinném testování, které stanovili jako podmínku pro školní docházku a na druhé straně oprávněný odpor řady rodičů proti povinnému testování a jeho způsobu. Někteří ředitelé se snaží vyjít vstříc rodičům a jejich dětem a dávají možnost i testování ze slin, což jako matka vítám, ale jde o princip.

Jestli je dítě zdravé, posoudí jeho lékař na základě vyšetření, když svoje dítě jeho matka nebo otec přivede k lékaři, pokud má podezření na onemocnění. Chce li někdo bez účasti rodičů a bez přítomnosti lékaře nebo k tomu určené kvalifikované zdravotnické osoby nezletilým dětem šťourat v nose, ústech, odebrat sliny ze kterých je také možné zjistit a zneužít DNA, musí mít od rodičů informovaný souhlas. K tomu však musí poskytnout ten, který nařizuje testování anebo testuje, rodičům nebo jejich právním zástupcům podrobné podklady, čím bude dítě testováno, přesné složení testů a k tomu používaných pomůcek. Jinak je to zneužití dětí, porušování lidských práv a ústavy. Nedovolme zneužívat naše děti farmaceutickými firmami k testování za podpory politiků, kteří to organizují a přikazují.

V současnosti je školní docházka podmiňována testováním dětí. Dočkáme se snad toho, že za nějaký čas bude podmínkou očkování vakcínami, které ani definici vakcíny nesplňují a to ještě bez možnosti výběru druhu vakcíny? Sledujeme, jak země v EU i ve zbytku světa přerušují testování určitými druhy vakcín, protože se po jejich aplikaci projevily nežádoucí a pro zdraví a život očkovaných nebezpečné účinky, včetně úmrtí. Při tom je definice vakcíny následující: „Vakcína (též očkovací látka nebo imunizační agens) je látka, jejíž vpravení do organismu má zajistit stimulaci imunitního systému (ZDE), aby si organismus vytvořil mechanismus obrany proti konkrétnímu onemocnění (ZDE) bez toho, aby skutečně onemocněl.“ Očkovací látka proti Covidu19 však tuto definici zcela nesplňuje, neboť nejenom že mohou být očkovaní i nadále přenašeči, ale ani u nich není zaručeno, že se Covidem 19 nemohou opět nakazit. Moje zkušenosti to potvrzují a veřejně to prezentují i lékaři a zdravotnický personál. Zdravotní sestry, se kterými jsem hovořila, se rovněž setkaly s tím, že i po druhé vakcinaci pacienti onemocněli Covidem19 a jejich onemocnění mělo těžký průběh. K čemu je očkovací látka zejména pro děti, když očkované možná chrání pouze čtyři až pět měsíců a to ještě očkovaní jsou i přenašeči coronaviru? Viry, obdobně jako je to u chřipkových onemocnění mutují, a budou mutovat i nadále. Zatím dosud není na všechny mutace účinná očkovací látka. Vypadá to jako hazard, kdy nuceně dáme naše děti k dispozici farmaceutickým firmám k testování jejich produktů a budeme je tím vystavovat značným rizikům. A po každé mutaci viru bude snad další očkování? Při tom se dětem a mládeži již rok, až na drobné časové výjimky doby kdy nechodí do školy, v podstatě zakazuje a znemožňuje pohyb na zdravém vzduchu, amatérský sport a cvičení s trenéry a cvičiteli a tím i řízené sociální kontakty. Děti a mládež se tak sami scházejí během dne a to bez dozoru a bez dodržování uložených opatření, když není anebo jim skončí distanční anebo prezenční výuka. To ale v tom lepším případě, jinak sedí doma u počítače, nadmíru jedí , tloustnou, leniví a odvykají sportu a intenzivnějšímu pohybu. To se za čas neblaze projeví na jejich zdraví. Tím vším jsou mnohem více ohroženi než při organizovaném pohybu a cvičení.

Ale vraťme se zpět do školních lavic. Pokud jsou testy negativní, je nesmysl, aby školáci nosili celý den respirátory anebo roušky. Analýza testů ukázala, že testy jsou málo spolehlivé, a pokud by se měly děti testovat, tak jedině když jim začínají příznaky, a to neinvazivními testy ze slin doma, a ne ve škole od učitelů a bez přítomnosti lékaře nebo zdravotníka. K čemu nám tyto testy u dětí jsou? Proč jsou žáci ve třídách testováni dvakrát týdně a pracovníci ve společnostech jen jedenkrát týdně? A kolikrát jsou testováni poslanci a senátoři a další politici, které často vidíme i při nedodržování opatření, která sami schválili. Kde je logika? V porovnání s tím, jak působí na celkové zdraví děti dlouhodobé nošení respirátoru nebo roušky, je výsledek jejich nošení nošení víc škodlivý než prospěšný. Lze tedy říci, že testy, roušky ani respirátory nefungují tak, jak nám je předkládáno. Ze své vlastní zkušenosti vím, že několikrát testovaní lidé byli negativní a přitom měli vysoké stádium těžkého covidu a skončili na kyslíku a JIP. Při tom antigenní test chybně ukazoval, že jsou testovaní lidé negativní a díky „důvěře“ v testy nezačali s léčbou včas, ať už pomocí vitamínů, aspirinu, isoprinosinu nebo dalších léků. Ale především měli zajít ke svému lékaři a dostat od něj doporučení na rentgen plic a podle výsledku být léčeni doma, nebo hospitalizováni. Naštěstí u případů které znám, zatím vše skončilo dobře. Ale chybné testy bohužel mohou mít v mnoha případech fatální následky, když ukáže antigenní test pozitivitu a PCR test je negativní. Co potom? PCR test by měl být spolehlivější, ale není tomu tak. Vyžaduje to vysokou pozornost a včas navštívit lékaře, aby k léčení nedošlo pozdě.

Řešení je ve změně přístupu a to hned ze začátku. U příznakových lidí na covid je nezbytné rychle udělat rentgen plic, aby se včas detekovalo jejich případné onemocnění plic, které bývá časté. Většinou je poslán pacient po pozitivním testu na PCR test, následně jde opět k lékaři a nebo skončí v nemocnici. Bohužel to zabere více dní a z počínajícího a pozdě léčeného zápalu plic případně embolie nebo dalších účinků, se podle stavu imunitního systému a vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu, může pacient dostat do těžkého stádia nemoci s rozsáhlými, často i trvalými následky.

A co říci závěrem? Vedle toho, že je situace vážná a vyžaduje ohleduplnost k druhým i k sobě, jsou nezbytná rozumná, vyvážená a povinná opatření a také jejich důsledně dodržování. Veškerá opatření se musejí posuzovat i s ohledem na jejich případné negativní dopady na zdraví. V celém komplexu opatření je nezbytné objektivně posoudit, zda jsou prospěšná anebo škodí, jako je zákaz rekreačního sportu a pohybu bez respirátorů nebo roušek, uzavření obchodů a služeb, dopad opatření na absenci sociálních kontaktů a na psychiku dětí a mládeže, kdy jsou téměř rok uzavřeny školy. Je rovněž důležité zvažovat dopady opatření i na materiální a finanční ničení živnostníků, firem a situaci rodin. Mnoho lidí a firem se na situaci přiživuje i na úkor zdraví občanů. Častou motivací farmaceutických firem i dalších firem které se podílejí na výrobě a distribuci potřebných pomůcek a zboží pro řešení coronavirové krize, jejich podporovatelů a lobbistů, je uvádět na trh i vakcíny a další zdravotnické výrobky, které neprošly důsledným střednědobým testováním a není zaručena jejich deklarovaná účinnost. Motivací je rovněž i konkurenční boj a z toho plynoucí finanční profit zúčastněných. Vedle skutečných a potřebných opatření a výrobků, rovněž sledujeme politizaci problému i cestu peněz i v rámci konkurenčního boje což potvrzuje, že zde jde u farmaceutických firem, výrobců a distributorů potřeb i nepotřeb na boj s coronavirem o světový byznys století a o to větší je nezbytné tomu věnovat pozornost.

Pro podporu mého stanoviska a způsobu, který jsem zvolila abych ochránila nejenom svoje děti, ale objasnila i některé problémy, je rovněž k dispozici mnoho podpůrných stanovisek specialistů a odborníků. Přikládám zde některé z nich.

I. Vyjádření Policie ČR k vydaným opatřením. Vyjádření policie: „1/2 V otázce shlukování osob v počtu dvou na veřejnosti i v soukromí má @PolicieCZ jasno. Mimořádné opatření MZdr váže omezení pouze k “hromadným akcím”. Pohyb osob “na ulici”, náhodná a neorganizovaná setkání nelze tímto opatřením pokrýt.“

II. Závěr dopisu vládním expertům předního našeho i ve světě ceněného a citovaného v odborných publikacích epidemiologa profesora Jiřího Berana. „Prosím, přehodnoťte svůj postoj. Jsem si vědom toho, že jsem někde označován za Mengeleho, pablba, exota, prezidentem Kubkem i za dezinformátora, ale nemůže mi nikdo upřít, že v oblasti epidemiologie pracuji desítky let a že jsem v této oblasti nejcitovanějším českým lékařem v zahraničí. Prosím, otevřete školy a neprovádějte další plošné experimenty s dětmi. Nezaslouží si to. Na světě jsme především kvůli svým dětem a pro ty chceme to nejlepší. Vše ostatní je podružné,“ apeloval Jiří Beran v závěru svého dopisu na vládní experty.

III. Níže uvádím nejenom stručné shrnutí advokátní kanceláře paní Mgr. Jany Zwrytek Hamplové, ale i odkaz na celé znění „Právní analýzy připravovaného nařízení o opatřeních souvisejících s návratem dětí do MŠ a ZŠ - celodenní nošení roušek a pravidelné testování přijímaných opatření“. Je obsaženo v dopise, který zaslala dne 6. dubna na Úřad České vlády premiéru Andreji Babišovi, ministru Janu Blatnému, ministru Robertu Plagovi, a veřejnému ochránci práv panu Stanislavu Křečkovi.

Pro informaci uvádím stručný úvod. Celá analýza je uvedena v odkazu níže.

Věc: Právní analýza připravovaného nařízení o opatřeních souvisejících s návratem dětí do MŠ a ZŠ - celodenní nošení roušek a pravidelné testování.

Na základě oslovení několika tisíci rodičů nezletilých dětí, včetně své dcery, jsem zpracovala právní analýzu zamýšlených opatření, které mají návrat do školek a do škol děti provázet jako podmínka pro účast na výuce, a to celodenní nošení roušek a plošné testování dětí 2x v týdnu (základní školy), a plošné testování 2x v týdnu (mateřské školy).

Na základě této analýzy jsem došla k závěru, že daná opatření v žádném případě nelze schválit, a už vůbec je nelze aplikovat.

Těch důvodů je tolik, že si dovoluji tvrdit, že doposud nebyl ještě předkládán tak kontroverzní návrh. Možná právě proto vyvolává takovou vlnu odporu mezi zákonnými zástupci nezletilých dětí.

Celé znění je dostupné ZDE.

IV. Ještě jeden potvrzující významný rozsudek ze zahraničí, a to z Výmaru o coronaviru, sdílený od Jany Zwyrtek Hamplové z její advokátní kanceláře. Vše s jejím souhlasem, vše také prezentuje veřejně.

12. dubna v 16:17

Žalovali rodiče dvou dětí proti nošení roušek ve školách. Rozsudek se zabýval i výpovědní hodnotou tzv. PCR-testu, dodržování rozestupů a rychlotestů.

Rozsudek byl vynesen 8. dubna 2021 (Az.: 9 F 148/21) má 178

Zkrácené znění:

I. Ředitelům a učitelům škol dětí A, narozených dne ... a B, narozených ..., jmenovitě státní školy X, Weimar a státní základní školy Y, Weimar, stejně jako nadřízeným vedení škol se zakazuje nařídit nebo předepsat těmto a všem ostatním dětem a žákům vyučovaným na těchto školách následující:

nosit obličejové masky všeho druhu ve třídě a v prostorách školy a to zejména ty, které zakrývají ústa a nos; tedy chirurgická maska a maska FFP2 nebo jiné. udržovat minimální vzdálenost mezi sebou navzájem nebo k jiným osobám, která přesahuje to, co bylo obvyklé před rokem 2020. účastnit se rychlotestů k určení viru SARS-CoV-2.

II. Ředitelům a učitelům škol pro děti A, narozené dne ... a B, narozené ..., jmenovitě státní školy X, Weimar a státní základní školy Y, Weimar, stejně jako nadřízeným vedení těchto škol se nařizuje, aby pokračovala výuka těchto dvou a i všech ostatních dětí a žáků, kteří jsou na těchto školách vyučováni.

III. Od soudních nákladů se upouští. Zúčastněné děti nenesou žádné náklady. Zúčastněné strany nesou své mimosoudní náklady samy.

IV. Je nařízena okamžitá účinnost rozhodnutí.

