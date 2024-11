Pošarová (SPD): Tragická vizitka politiky Fialovy vlády

V Rakousku se naopak staví byty ve velkém, na rozdíl od České republiky. Jde o desítky tisíc nových bytů, zatímco v naší zemi se dá počítat roční výstavba nových bytů na desítky až pár stovek nových bytů! A to hovoříme o období před Bartošovou digitalizací stavebního řízení, která vejde do dějin jako nejúspějšnější akce, směřující k zastavení bytové výstavby v našich i evropských dějinách.

Přitom bytová výstavba a široce dostupné bydlení jsou hnacími motory (domácí) ekonomiky, a zejména, a to je ještě podstatnější, klíčovými propopulačními faktory. Právě dostupné bydlení je nutnou, ač nikoli jedinou a postačující, podmínkou pro to, aby se mladí lidé nebáli zakládat rodiny a mít děti. V České republice jsme nyní svědky, třikrát bohužel, opačného procesu. Nabídka bytů k prodeji (i k pronájmu) v České republice je již delší dobu několikanásobně nižší než poptávka po nich. Což jejich cenu šroubuje do nebetyčných výšin.

Přepočteno na paritu kupní síly jsou ceny bytů v Praze a dalších velkých českých městech již nejdražší v Evropě, dražší než v Barceloně, Paříži či Miláně. Je to velmi smutné prvenství. Proto raketově roste i nájemné. Cena pronájmu průměrného 70metrového českého bytu překonala ve všech českých krajských městech poprvé hranici 14 tisíc korun měsíčně. Průměrná výše nájemného v takto velkém bytě nyní dosahuje dle dat poradenské společnosti Deloitte průměrně 21 700 korun měsíčně.

Ing. Marie Pošarová SPD



Meziroční růst nájemného o více než šest procent je rovněž jedním z hlavních faktorů dlouhodobého růstu inflace, a tedy i propadu reálných mezd českých pracujících. Nájemné průměrného 70metrového bytu v Praze dosahuje dokonce úrovně 30 000 korun měsíčně, což jsou zhruba tři čtvrtiny průměrné hrubé mzdy. Znamená to mj. i to, že čím dál více českých občanů včetně pracujících s nikoli podprůměrnými příjmy musí žádat na úřadech práce o sociální dávky, konkrétně o tzv. příspěvek na bydlení. To je tragická vizitka politiky Fialovy vlády - čím dál více občanů není schopno bez sociálních dávek zaplatit nájemné. A diletanti z vlády se tím ještě chlubí!!!

Experti předpokládají, že zdražovaní nájemného bude kvůli totálnímu nedostatku bytů dále a ještě výrazněji pokračovat. Souvisí to i s razantním zvyšováním prodejních cen bytů, kde průměrná cena 70metrového bytu nyní přesahuje sedm milionů korun. Tyto ceny v souběhu s vysokými sazbami hypotečních úvěrů prakticky znemožňují pořízení vlastního bydlení i rodinám s průměrným příjmem a tzv. střední třídě. Tento stav je i jedním z hlavních důvodů významného propadu porodnosti v naší zemi.

V SPD dlouhodobě říkáme, že je naprosto nezbytné, aby stát převzal hlavní odpovědnost za bytovou politiku a dostupnost bydlení pro české občany. Fialova vláda a Piráti, kteří v ní měli do svého odchodu oblast bydlení ve své kompetenci, v tomto tragicky selhaly.

SPD má připravený systémový projekt půjček na bydlení s garancí státu, zastropování hypotečních úvěrů i vstupu státu, krajů a obcí na trh s byty, ať už formou bytové výstavby, nákupu a převodu nemovitostí, nebo podpory družstevního bydlení. Současně je nezbytné odmítnout veškeré regulace Evropské unie, které bydlení zdražují, jako je např. směrnice o povinné renovaci a zateplování budov nebo připravované emisní povolenky na vytápění bytů a domů.

Zástupci Fialovy vlády všechny tyto šílenosti v Bruselu odkývali. Platit mají začít už za necelé tři roky. Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády, tak platit nezačnou. Řekneme Bruselu hlasité „NE!“. A současně říkáme jasné „ANO!“ všem opatřením a aktivitám státu, které nastartují výstavbu cenově dostuných bytů pro české občany!