Pospíšil: Elegantně skrytý záměr Babiše a Pelikána, jak se zbavit nepohodlných státních zástupců

Vypadá to, že ANO si bude chtít do firmy vybrat i vlastní státní zástupce.

Ministr Pelikán se dle svých slov v pondělních 90’ na ČT24 chystá předložit návrh nového zákona o státním zastupitelství, na základě kterého by došlo k přesoutěžení všech vedoucích státních zástupců včetně nejvyššího státního zástupce a vrchních státních zástupců. To může být elegantně skrytý záměr Andreje Babiše a Roberta Pelikána, jak se zbavit nepohodlných státních zástupců, včetně Pavla Zemana a Lenky Bradáčové. Takový návrh zákona považuji za nepřijatelný a je třeba jej důrazně odmítnout. Pevně věřím, že by v parlamentu podporu nezískal. Nápadně totiž připomíná polský návrh zákona na výměnu všech soudců tamního Nejvyššího soudu.

