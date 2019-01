Pospíšil (TOP 09): Evropské instituce musí podat Británii pomocnou ruku

„Tvrdému brexitu se musíme stůj, co stůj vyhnout, jeho ekonomické a sociální dopady by se závažným způsobem dotkly doslova každého Evropana, ekonomik členských států, zaměstnanců, českých firem,“říká předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil a dodává: „Unijní instituce by proto měly Británii, která se zmítá ve vnitropolitické krizi, podat pomocnou ruku, je to nepochybně priorita i našeho národního zájmu.“

„Na dnešním zasedání frakce Evropské lidové strany navrhneme, aby evropské instituce zaujaly co nejvstřícnější postoj k případné žádosti britské vlády o odklad vystoupení. Je to prakticky jediná možnost, jak se vyhnout tvrdému brexitu, který by se dotkl také každého Čecha,“ vysvětluje europoslanec Stanislav Polčák (STAN).

autor: PV