Pospíšil (TOP 09): Namísto vyhrožování Evropským soudem je třeba jednat

Z tzv. „nových“ členských zemí středoevropské Visegradské čtyřky jsou naši mladí k evropské integraci jednoznačně nejskeptičtější. V sousedním Slovensku podporuje členství v EU 49,2% mladých, v Maďarsku je to 60,7% a největší podpoře se pak členství země v EU těší v Polsku, pro je dokonce 74,7% mladých Poláků. Ukázal to aktuální průzkum GLOBSEC Policy Institute.

Právě tato varující čísla byla jedním z důvodů, proč se při své návštěvě Jihočeského kraje náš předseda a europoslanec Jiří Pospíšil rozhodl pro besedu se studenty, konkrétně českobudějovického Biskupského gymnázia a Gymnázia Český Krumlov.

„Vyrazil jsem především za studenty gymnázií a středních škol, kterým přednáším a debatuji s nimi o Evropské unii a Evropském parlamentu. Považuji za velmi důležité, aby mladí lidé slyšeli důvody, proč jsme součástí evropské integrace a jak Evropská unie vlastně funguje,“ vysvětlil studentům Jiří Pospíšil.

Ústředním tématem besedy se proto staly důsledky Czechxitu. A že je to hrozba více než reálná, napovídá i politický tlak na vypsání referenda o setrvání v EU ze strany SPD, přímo podporovaný prezidentem Milošem Zemanem.

Kolem sebe slyšíme často jen kritiku toho, co nefunguje, čím 'Brusel' ohrožuje naše národní zájmy…, přitom se ale podle Jiřího Pospíšila podceňuje, že hlavním důvodem vzniku evropské integrace bylo zachování míru v Evropě. A to se podařilo beze zbytku naplnit.

„Není pravdou, že dokážeme vyjednat v rámci Czechxitu lepší podmínky s EU, jak nám tvrdí někteří politici. Na dohodu musí být vždy dva. Musíme si uvědomit, že členské země nemají důvod vycházet vstříc vystupujícím zemím, a umožnit jim, aby si ponechaly jen výhody bez závazků,“ zdůraznil studentům Pavel Klíma, předseda výboru zastupitelstva Jihočeského kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za TOP 09.

Pak už se Pavel Klíma obrátil se svým dotazem na možné důsledky Czechxitu přímo na studenty.

„Hrozil by nám příklon k Rusku a Číně a tím i ohrožení demokracie v naší zemi,“ uvedl jeden ze zástupců početného auditoria. „Znamenalo by to pro nás ekonomické problémy, nejvíce obchodujeme se zeměmi EU,“ poznamenal další ze studentů. „Museli bychom si platit za studium na evropských univerzitách,“ zaznělo také z publika. Následně padaly další a další postřehy, ale i otázky, například na aktuální Brexit.

Bohužel těm, kteří odmítají členství v EU, nahrává fakt, že Evropská komise nás za neplnění migračních kvót chce dát k Evropskému soudu. „Přeci když máme spor, nemůžeme ho řešit tím, že ty, kteří nesouhlasí, dáme hned k soudu. Je třeba vést politické jednání,“ dodal europoslanec Jiří Pospíšil.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Otys (TOP 09): Politici a olympiáda - Kiska skáče jako Čech Vláda schválila přistoupení k fiskálnímu paktu EU Zdechovský (KDU-ČSL): Juncker potvrdil právo europoslanců na závěry OLAFu v kauze Čapí hnízdo TOP 09: Chceme spravedlivější Česko. Férové ke studentům i matkám a bez pokut za urážky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV