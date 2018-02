Andrej Babiš se jen snaží tlačit dolů cenu u stran, které s ním zvažují koalici. To my nejsme a předčasných voleb se nebojíme. Na druhou stranu platí, že by předčasné volby byly hlavně selháním vítěze voleb - hnutí ANO, které si ani se svým výsledkem není schopné vyjednat vládu s podporou Sněmovny.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV