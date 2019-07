Pošvář (Piráti): Uděláme konferenci odpůrců nebezpečného ukládání jaderného odpadu

Navštívil jsem Třebíč. Nebylo to poprvé, nebylo to naposled, nebylo to zbytečné. Nejvíce jsme se bavili nepřekvapivě o jádru. Pokaždé se dozvídám nové střípky z příběhu o úložišti jaderného odpadu nebo plánech budování infrastruktury související s rozvojem jaderné energetiky.

Petr Tresnak - musíš k nám zajet ideálně s resortním týmem, uděláme konferenci odpůrců nebezpečného ukládání jaderného odpadu.

Ale jádro není vše, řešili jsme vodáky na suchu, opilé cyklisty, co znamená půl promile alkoholu, zvířátka v cirkusech, zvířátka v klecích nebo zvířátka zasypaná rachejtlemi. Máme tak hodně připomínek k právě otevřeným zákonům a stojí za to se jimi zabývat.

Příští týden přijedu v pondělí večer do Chotěboře. Jsem zvědav, co pálí lidi na druhé straně kraje Vysočina.

Bc. Jan Pošvář Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV