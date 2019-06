Pourová (ANO): V hradeckých školách bude rušno i o prázdninách

Opravovat se budou střechy, ústřední topení nebo odborné učebny. V některých školách už práce odstartovaly, například na ZŠ Pouchov, do které se o letošních prázdninách investuje nejvíce.

Každoroční prázdninové opravy městských škol jsou na koordinaci náročné. „V některých školách už práce odstartovaly o týden, dva před začátkem prázdnin. Je to z časových důvodů, aby se všechny potřebné opravy a změny stihly do zahájení nového školního roku,“ sdělila Věra Pourová, náměstkyně primátora pro oblast městského majetku. Nejvyšší částku město během letošních prázdnin investuje do ZŠ Pouchov. „Tady už opravy probíhají, začaly zhruba v polovině června. Investujeme sem 8,1 milionu korun na generální opravu varny ve školní kuchyni, dojde také k zateplení střech,“ dodala Pourová. Za necelých osm milionů korun budou v ZŠ SNP řemeslníci opravovat ústřední topení, zároveň už i tady probíhá rekonstrukce atik a střech. Také ještě před začátkem prázdnin se dělníci pustili do oprav střech a opravy školního dvora v ZŠ Nový Hradec Králové za 7,6 milionu korun. Rekonstrukce střech se dočkají i budovy základních škol v Bezručově ulici nebo ve Svobodných Dvorech.

Město během letošních prázdnin opraví majetek ve čtrnácti základních školách a ve dvou základních uměleckých školách. S modernizací a rekonstrukcemi se počítá také na ZŠ Plotiště, ovšem tady město bude moci na akce využít dotace: „Účelem těchto dotací je zvýšit úroveň polytechnického vzdělávání, například modernizací odborných učeben či kabinetů. Součástí projektu je také bezbariérový přístup k těmto prostorám. Úpravy na ZŠ Plotiště vyjdou na 5,5 milionu korun, přičemž z celkových způsobilých výdajů můžeme v rámci ITI hradecko-pardubické aglomerace získat dotaci až do výše 85 procent,“ řekla Monika Štayrová, náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky a dotací. V ZŠ Plotiště budou provedeny stavební úpravy stávající učebny fyziky a chemie, dojde k vybudování bezbariérového WC a nové venkovní plošiny pro bezbariérový přístup do prvního patra budovy včetně přístupového chodníku. Učebna bude dále vybavena školními pomůckami, novým nábytkem, škola dostane také nové PC vybavení, invalidní vozík a schodolez.

autor: PV