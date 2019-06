Pourová (ANO): V parkovacím domě Jana Gayera se do pátku bude stát zadarmo

Do pátečního večera je ovšem parkování pro všechny zdarma. Provozovatelé chtějí dát řidičům čas na to, aby si mohli na nový parkovací systém zvyknout.

Parkovací dům Jana Gayera nabízí 284 parkovacích míst. Do pátku 7. června do 18 hodin bude parkování zdarma, poté se spustí platební systém. „Provozovatel chce dát všem řidičům čas a prostor na to, aby si zvykli na nový platební systém. Kromě této novinky čeká na řidiče ještě další příjemná věc, kterou je bezpečnostní systém. Parkovací dům je pod kamerami, tudíž každé auto bude pod permanentním dohledem. Lákavá je i cena parkovného,“ sdělila náměstkyně primátora Věra Pourová. První dvě hodiny budou stát po deseti korunách, za další započaté hodiny se pak budou platit pouze dvě koruny. Za večerní či noční stání od 18 do 6 hodin se bude platit poplatek dvacet korun. Kromě jednorázového parkování byla vymezena parkovací místa pro rezidenty a abonenty. Rezidenti si budou moci koupit celoroční parkování za tři tisíce korun. Tuto kartu si budou moci zakoupit řidiči z okolních ulic, z Velkého náměstí nebo z Orlické Kotliny. Abonenty vyjde roční parkovací karta na devět tisíc korun.

