Pražák (ANO): Budu opět kandidovat

Už to asi tušíte, budu znovu kandidovat do semilského zastupitelstva!

Jsem zemědělec a politik a taky táta od čtyř holek, manžel, kamarád a člověk, který má rád Semily. Upřímně bych byl moc rád, aby tady moje dcery měly důvod zůstat. A nejen moje dcery... Kde jinde najdete tak krásnou přírodu, město s historií, hezkou atmosférou a fajn lidmi? Já žádné podobné neznám, jen je ještě potřeba pár věcí připravit a dotáhnout do konce.

V roce 2014 jsem vstoupil do hnutí ANO a o rok později jsem se stal poprvé semilským zastupitelem. V roce 2?017 mě voliči vyslali do sněmovny, kde teď „kroutím“ druhé volební období. Nebudu vám lhát, je to náročné, když do toho jdete s přesvědčením, že obě politické funkce jsou službou pro lidi a podle toho se také chováte. Dá se to zvládnout, ale bez lidí, které mám kolem sebe, by to šlo jen těžko. Rád vám je tady postupně představím.

Naše kandidátka ZDE.

Před čtyřmi lety jsme slibovali novou školku, v září do ní poprvé zamíří děti. Slibovali jsme dopravní terminál, který už má územní rozhodnutí a první práce začnou na podzim. Slibovali jsme, že podpoříme regeneraci sídlišť a opravy škol. Ty už jsou dokončené nebo běží. Jako poslanec ze Semil jsem slíbil, že tankodrom z Cimbálu do Podbozkova nahradí bezpečná silnice. Splněno.

A mohl bych pokračovat...

Vás ale jistě zajímá, co máme v plánu na následující čtyři roky.

Dokončení terminálu veřejné dopravy, aby byly Semily dostupnější.

Kvalitní sportoviště na jednom místě, aby místní sportovci nemuseli jezdit jinam.

Rozvoj bydlení, aby ze Semil neodcházeli mladí lidé.

Pokračování v regeneraci sídlišť, aby dobře sloužila svým obyvatelům.

Zvýšení kapacit sociálních služeb, aby pomoc našel každý, kdo ji potřebuje.

Využití obnovitelných zdrojů energie na střechách městských budov, abychom ušetřili.

Zapojení obyvatel do řešení klíčových otázek rozvoje města.

Už mě znáte, vzdušné zámky nestavím a vím, co je v mých silách. Řeším to, co mi dává smysl, a je mi upřímně jedno, s kým a z jaké strany či hnutí na tom spolupracuji. Rád budu v práci pro Semily pokračovat, pokud mi opět dáte důvěru!

Díky.

David Pražák

