Premiér Babiš: A ten fotbal musíme dát…

Hezky jsem to trefil. Nebude ze mě ani Panenka, ani Schick. Ale fotbal je teď důležitej. Budeme fandit. Dívejte se na Čau lidi, je tam všechno. Konečně podle Ústavy máme právo nosit zbraně. I dětské skupiny, i očkování. A bacha na Deltu. Myslete na to, že ten vir ještě tady stále je. Koukejte se.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. 20. června 1976 mi bylo 21 let, a byl jsem přilepenej na obrazovku a řval radostí. Ano, stali jsme se mistry Evropy ve fotbale. Stalo se to tak, že Tonda Panenka proměnil penaltu svým legendárním dloubákem. Myslím, že všichni na to pamatujeme, je to skutečně součást naší historie. Ale teď, když jsem viděl gól Patrika Schicka z téměř 50 metrů, což taky budeme dnes v historii evropských šampionátů jako rekord – nikdo z takové vzdálenosti nedal gól, tak jsem pozitivně naladěn. Myslím si, že v úterý večer všichni budeme fandit. Náš tým hraje velice dobře. Držme si palce, že to dáme a postoupíme do dalšího kola.

Minulý týden jsme měli 2 důležité věci ve Sněmovně. 8. července 2020 nám předali zástupci organizace Liga Libe, mně a předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi, petici za ústavní právo na držení zbraně. Dokument, který podepsal více než 110 lidí. Je to největší petice v historii ČR. A bylo to schváleno. Je to skvělé. V Listině základních práv a svobod bude od teď věta: Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon. Takže skvělá zpráva. Děkuji všem, kteří se na to podíleli a kteří tuto iniciativu podporovali. Já jsem samozřejmě byl velice aktivní.

Dětské skupiny. Já tady mám vyjádření jedné maminky, která říká: „Chtěla bych se vyjádřit ještě k novele zákona o dětských skupinách, kterou budete dnes projednávat. Rozumím vaší myšlence, ale chtěla bych se zeptat, kde vezmete tolik nových míst ve státních mateřských školkách. A jak je budete financovat, kde vezmete personál? V naší vesnici, kde je 3000 obyvatel, je 1 státní školka a 3 dětské skupiny, kam chodí cirka 20 dětí starších 3 let. Státní školka je plná, berou pouze děti nad 3 roky. Bude tedy potřeba zajistit jednu další třídu pro děti ve státní školce. Stejná situace bude v naprosté většině českých obcí. Dříve jsme bydleli v Praze, a tam se neměl čerstvě tříletý syn v naší městské části šanci dostat do státní školky. V této městské části jsou minimálně 3 plné dětské skupiny. Pokud nemáte detailní plán, jak mnohonásobně navýšit kapacity ve státních školkách, bylo by vhodné nechat věk dětí v dětských skupinách alespoň 4 roky. Neumím si představit, jak chcete v každé druhé obci zařídit jednu další třídu ve státní školce. Ty školky na toto většinou nemají ani prostory, natož kvalifikované zaměstnance.“ A já vážená paní s vámi souhlasím, a proto jsme to vrátili do druhého čtení, kde samozřejmě tyhle argumenty vezmeme v potaz, a budeme se podle toho řídit.

Teď k pandemické situaci. Mám tady apel, který mi napsal ředitel krajské hygienické stanice v Liberci. Je to dlouhý apel, nebudu to číst celé, ale je to velice důležité. A samozřejmě, vývoj pandemie je velice příznivý, klesá počet hospitalizovaných, počet na JIP, počet nakažených. Nesmíme ale propadnout euforii. Musíme být maximálně opatrní. A to jednak proto, že máme zkušenost z minulého roku, kdy euforie z podobného poklesu vedla k podcenění viru, poklesu ostražitosti a v konečných důsledcích i k další vlně pandemie. A ve Velké Británii mají tu Deltu, a mají naočkováno více lidí než u nás. Je důležité, abychom o tom věděli, hlavně vy všichni abyste o tom věděli. Ta Delta, dříve nazývaná indická, je nakažlivější, agresivnější a zasahuje i mladší skupiny obyvatel.

My jsme teď začali, a v Libereckém kraji to dělají aktivně, ale i dalších krajích, vyšší stupeň testování PCR, tzv. diskriminační PCR. Je důležité, abychom všude testovali tímto způsobem, protože už při tomto testování můžeme zjistit, že je tam nějaká mutace. A potom to sekvenujeme, a potom samozřejmě víme přesně, co se děje. Nepodceňujme to. My jsme to už jednou zažili, když se vlastně ta původní varianta u nás změnila na britskou, tzv. alfu, a teď je tady u nás indická tzv. delta, musíme být velice obezřetní a dodržovat ta pravidla. Takže tento komplexní přístup, který chceme, je příležitost k reparátu, který nesmíme propásnout. Bude to samozřejmě znamenat další nápor na práci hygienické služby, laboratoří, očkovacích center. Protože se vlastně bavíme o prevenci, nikoliv o hašení požáru. Je důležité, aby se nám nestalo to, co se nám stalo minulý rok.

Já bych skutečně chtěl ještě znovu poděkovat všem úředníkům. Bohužel, hygienici jsou vykazováni jako úředníci, přitom jsou to de facto zdravotníci. Měli by být vlastně změněni na zdravotníky. Skutečně pracují soboty, neděle, svátky. Je to pro ně těžké, protože ne všichni se k nim chováme hezky. Takže prosím vás, pamatujte na to.

Já musím ještě říct jednu věc. Strašně se mně nelíbí, když tady zase kyperská firma Seznam Zprávy pomlouvá naše zdravotníky. Údajně Česko prohrálo s covidem i se západním zdravotnictvím. Za to by se měl někdo stydět, není to pravda. Naši zdravotníci jsou skvělí, máme jim být vděční. A stejný novinář napsal tuhle knížku: Koronavirus, falešný poplach. Tak prosím vás, neberte to vážně, co ty některá vybraná antibabišovská média říkají.

Očkování. Očkování postupuje, od pondělí do soboty jsme podali 666 450 dávek. U praktiků je v tuto chvíli 135 tisíc vakcín. Jdeme dále, zrychlujeme. A teď nová zpráva pro všechny je, že od 1. 7. 2021 bude možné se zaregistrovat pro děti 12 až 15 let. U těchto dětí je nutná přítomnost zákonného zástupce na místě. Očkování bude probíhat v očkovacích místech, které disponují lůžkovým oddělením pediatrie. Měl by tam být přítomný pediatr. Začneme 1. července. Ta centra, která budou mít vakcínu, tak samozřejmě mohou okamžitě očkovat.

Tady mám jasné vzkazy pro vás od Integrovaného centrálního řídícího týmu. Od všech lidí, kteří jsou v plné nasazená do začátku očkování. Skutečně dělají každý den, soboty i neděle. Takže ty vzkazy pro vás jsou: Očkujte se proti covid-19 i po prodělaném covid-19, budete lépe a déle chránění. Očkujte se, i pokud jste mladí a zdraví – chráníte nejen sebe, ale také své starší a nemocné blízké členy rodiny – čím více nás bude naočkovaných, tím rychleji a těsněji zavřeme dveře proti šíření viru v populaci a vrátíme se k normálnímu životu. My se k němu vracíme, ale ještě nemáme vyhráno. Nepodceňujme to. Mutace koronaviru mohou prorazit i bariéru očkování, ale nezpůsobí tak těžký průběh nemoci jako bez očkování. Takže my tady máme tu Deltu. Je stále důležitá ochrana úst a nosu, dodržování bezpečné vzdálenosti, dezinfekce a vyhýbání se kontaktu na méně než 2 metry. A pokud máte příznaky nemoci nebo jste pozitivní na covid-19, okamžitě volejte lékaře. Zodpovědný přístup vám umožní krásné léto a zmírní případný návrat covid-19 na podzim. Myslete pozitivně, covid-19 lze definitivně zvládnout i díky vám a vaší zodpovědnosti.

Tady je takový titulek, je mi to líto. Neobcházejme pravidla. Prosím vás o to. Přeci nechceme se vrátit do minulosti. Integrovaný centrální řídící tým má tenhle systém O-T-N, to jsou nejčastější životní situace. Tam je přesně napsáno, co je potřeba, když někam jdete, jaká jsou pravidla. To je strašně důležité.

Prosím vás, ještě jsem zapomněl na praktické lékaře. Znovu prosím praktické lékaře o spolupráci a doočkování našich starších nejohroženějších spoluobčanů a o vysvětlování výhod očkování výhod očkování mladší generaci. Je to skutečně důležité. Musíme my, kteří jsme naočkování, přesvědčovat ty další, že je to důležité. Někdy v červenci se dostaneme do situace, kdy budeme chtít zapojit zaměstnavatele. Kdy budeme přemýšlet, jak se s očkováním k vám dostat blíže. A taky jsem strašně rád, že naši významní sportovci nezištně podporují očkování. Například náš fotbalista a reprezentant Jan Bořil. Za to moc děkujeme. Teď začne očkování pro děti, tak to je určitě skvělá zpráva. Protože pro nás je to hlavní návrat dětí do škol 1. 9. Doufejme, že už budeme úplně v normálu.

K těm ekonomickým věcem. Paní Schillerová prosadila na půdě Ecofinu, to je rada ministrů financí, že ČR může aplikovat všechny výjimky v sazbách DPH. Doposud jsme to nemohli. Takže můžeme stanovit nižší sazby DPH u dětského oblečení nebo podporovat rodiny s dětmi, boj proti pandemii nebo prosazování ekologických cílů nebo digitalizaci.

Dobře víte, že od mého vstupu do politiky jsme vždycky daně snižovali. Na rozdíl od např. ODS nebo ČSSD a dalších tradičních demokratických stran – vždycky chtěly daně navyšovat. My to nechceme. Jsme přesvědčení, že náš rozpočet zvládneme i při snižování daní. To se samozřejmě ukáže po volbách, koho si tam navolíte.

Dali jsme zase 6 miliard krajům na dvojky a trojky, na opravu silnic. Sociální služby – v roce 2007 šlo jenom 7 miliard, minulý rok 22,2 miliardy. Měli jsme jednání s hejtmany. Ještě to navýšíme, letos se dostaneme až na 24,4 miliardy.

Paní ministryně podepsala rozpočtové opatření na financování projektu vzdělávacích kempů pro dětí 6-15 let, půjde tam 260 milionů. Školství zůstává naší prioritou. Takže platy učitelů samozřejmě nadále porostou.

Pan Havlíček. Já jsem zveřejnil komentář k tomu, co všechno jsme dělali pro živnostníky. Stále nás někdo pomlouvá, že jsme neudělali dost. Tak si to přečtěte, prosím vás. Mám to na Facebooku, myslím že i na Twitteru. Bylo to i médiích nebo v jedněch novinách. Takže co jsme udělali. Ten slíbený živnostenský balíček je už splněna na 85 procent. Všechny změny pro podnikatele jenom dvakrát za rok. Vše na jednom místě, v elektronické podobně všechny formuláře. Založení firmy on-line a okamžitě. Malé jednotné inkasní místo, to znamená jednou platbou všechny odvody. Speciální podpora rodinných firem. Rozjíždí slíbenou podporu malých koloniálů v obcích do 1000 obyvatel. Připravil program Obchůdek, a tak dále… Myslím si, že toho děláme dost. Je potřeba si to pamatovat. A já jsem to sepsal. Takže pokud nás někdo pomlouvá, není to pravda.

Na závěr mám tady mail od studentů. Píší mi: „Dobrý den, pozdravil byste prosím 9. A. ze ZŠ Kamínky v Brně v jednom ze svých videí?“ A zdraví mě. Takže vážení studenti, samozřejmě vás zdravím. Od 1. 7., pokud vám není více než 15, asi někteří máte 15, někteří 16, tak se nechte prosím očkovat. Je to strašně důležité, aby se i mladí očkovali. To je to jediné řešení pandemie. Určitě nikdo z nás se nechce vrátit do minulosti.

Takže já vám přeji hodně zdraví, krásné léto. V neděli mě ale zase uvidíte. Očkujte se. Moc pěkně o to prosím. Buďme obezřetní. Já vám za to moc děkuji. A ten fotbal musíme dát.

Premiér Babiš: Neměli bychom automaticky odsouhlasit vše, co je v zájmu velkých států „Mrtví na covid? Nadhodnoceno." Muž z Ministerstva zdravotnictví šokoval „A už je brání ČT." Babiš proti Pirátům: Vytáhl i milostný život

