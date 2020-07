Premiér Babiš: Budeme zde schopni vytvořit skutečně nové centrum kultury

reklama

Předseda vlády Andrej Babiš a ministr kultury Lubomír Zaorálek navštívili ve čtvrtek 23. července zámeček Petrkov na Havlíčkobrodsku, který jeho vlastníci nabízejí k prodeji. Poté si premiér s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem prohlédli v obcích Starkoč a Holice realizované projekty na zadržování a čištění vody podpořené z národních či evropských zdrojů.

Premiér Andrej Babiš a ministr kultury Lubomír Zaorálek dnes navštívili v Petrkově statek básníka a grafika Bohuslava Reynka, který by měl stát odkoupit od vnučky básníka Reynka za 18 milionů korun. Podle ministra kultury by areál v Petrkově měl přejít do vlastnictví státu ještě letos. Stát plánuje vytvořit v areálu kulturní centrum. Správu nemovitosti by měl mít na starosti Památník národního písemnictví.

„Je to skvělé místo, je to naše historie, je to skutečně historie naší kultury, našeho společenského života. Myslím si, že tady budeme schopni vytvořit skutečně nové centrum kultury. Hlavně pro mladé umělce to bude, myslím, velice inspirativní," podpořil odkup petrkovského sídla předseda vlády.

V obci Starkoč využili dotační program Ministerstva životního prostředí zaměřený na budování soustav domovních čistíren odpadních vod, a to hned dvakrát. Obec loni v létě zkolaudovala jednačtyřicet DČOV propojených do sítě, a dnes připravuje dalších devatenáct čistíren. Od Ministerstva životního prostředí na oba projekty získala 6,5 milionu korun. Starkoči soustava přináší potřebné odkanalizování a nižší náklady oproti vybudování klasické čistírny a kanalizace, která by v členité obci nedávala ekonomický smysl.

„Za mě je to určitě ekonomicky hospodárný systém pro řešení kanalizace pro malé obce. Pan starosta je velký propagátor, dělá tady konference. Je potřeba, aby další obce toto věděly a takhle řešily. Protože je to velice ekologické a hospodárné a de facto i rychlé řešení,“ ocenil starkočský projekt premiér Babiš.

Další zastávkou byly Holice. Tady úspěšně realizují další projekty, jejichž cílem je zadržování dešťové vody uvnitř městské zástavby a její návrat do půdy, místo odtoku do kanalizace a následně do řeky. V Holících vybudovali v posledním roce za finanční pomoci z programu Ministerstva životního prostředí velká Dešťovka závlahový systém využívající dešťovou vodu, která dopadá na místní parkoviště a další nepropustné plochy. Dešťovou vodu v obci svádějí do akumulačních nádrží pod plochou sportovního areálu. Tu pak využívají na zavlažování fotbalových hřišť a přilehlé zeleně. Celý projekt stál přes 19 milionů korun a město na ně z evropských prostředků dostalo dotaci necelých 14 milionů korun.

„Zájem o řešení sucha ze strany měst a obcí se naštěstí zvyšuje. Jsem rád, že starostové postupně zjišťují, že přírodní zdroj, jakým je dešťová voda, je ideální alternativou pitné vody a nabízí obrovské rezervy. V letošním roce je v programu velká Dešťovka k dispozici jedna miliarda korun, díky ní budou moci starostové efektivněji využívat vodu srážkovou, přispějí k řešení problému sucha a zároveň uspoří energie i finance z obecních rozpočtů,“ dodal ministr Brabec.

Členové vlády během dne navštívili také Národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a prohlédli si projekt revitalizace slepého ramene Orlice u obce Malšova Lhota. Odbahněním a dalšími úpravami ramene dojde k eliminaci zanášení části toku, a tak i k jeho trvalému zavodnění. V místě pak přibyla tůň, která zadrží další vodu. To vše přispěje i ke zpomalení případné povodňové vlny. Úpravy břehů a prosvětlení vyhovují i vzácnému rdestu dlouholistému. Ten je jedním z druhů, pro které Agentura ochrany přírody a krajiny realizuje záchranné programy. Revitalizace proběhla v letech 2017-2019 a stála přes 6,5 milionu korun.

Ministerstvo životního prostředí do opatření proti suchu od roku 2014 investovalo přes 13 miliard korun v podobě více než 18 tisíc projektů.

