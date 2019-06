Premiér Babiš: Centrum pro umělou inteligenci? To je budoucnost naší ekonomiky

Premiér Andrej Babiš se ve dnech 24. a 25. června 2019 zúčastnil v Drážďanech Evropského fóra pro vědu, výzkum a inovace. V rámci návštěvy Drážďan také jednal s ministerským předsedou Svobodného státu Sasko Michaelem Kretschmerem a předsedou Německého spolkového sněmu Wolfgangem Schäublem a seznámil se s několika inovativními a start-upovými firmami. Předsedu vlády doprovázel i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Evropské fórum pro vědu, výzkum a inovace je platformou pro výměnu informací a zkušeností odborníků ze Saska, Česka a Polska. Mezi účastníky kromě představitelů akademické a vědecké obce nechyběli ani předseda polské vlády Mateusz Morawiecki či předseda Evropské rady pro výzkum Jean-Pierre Bourguignon.

„Slíbil jsem předsedovi Německého spolkového sněmu Wolfgangu Schäublemu, že se konference zúčastníme na nejvyšší úrovni, a udělali jsme dobře. Určitě pokračujeme v našem projektu Česká republika: Země pro budoucnost a věda a výzkum jsou pro nás prioritní,“ konstatoval premiér Andrej Babiš, který ve svém vystoupení mimo jiné prezentoval záměr vlády, aby se Česká republika stala do roku 2030 jedním z inovačních lídrů Evropy, a ocenil také význam vědecko-výzkumné spolupráce Česka, Polska a Saska. „Je tu mnoho vědců z celého regionu, samozřejmě i od nás z univerzit. Je dobře, že jsme na tomto fóru aktivní a že jsme deklarovali už naší účastí, že je to pro nás důležité,“ podotkl předseda vlády.

Předseda vlády s vicepremiérem Havlíčkem také navštívili Fraunhoferův institut pro nástroje a ocelové konstrukce. Institut se zabývá inovacemi a aplikovaným výzkumem v oblasti laserové techniky a opracování povrchů. „Je to dnes největší instituce vůbec v Evropě. Jen v Německu mají 72 poboček, jejich tržby jsou 2,6 miliardy eur. Samozřejmě jsme viděli jejich konkrétní aplikovaný výzkum, hlavně laserovou techniku – sváření, řezání. Spolupracují s firmami jako Boeing, Airbus nebo výrobcem rychlovlaků ICE a používají nejmodernější technologie,“ poznamenal premiér Babiš.

Představitelé české vlády navštívili také továrnu automobilky Volkswagen Skleněná manufaktura, v níž se mimo jiné nalézá Center of Future Mobility – vývojové centrum elektromobilů. Zajímavostí je, že továrna je běžně přístupná veřejnosti a návštěvníci zde mohou vidět například výrobu automobilu E-Golf nebo navštívit interaktivní svět elektromobility a digitalizace.

„Mě to velice zajímá i v rámci kontextu klimatických cílů. Dlouho jsme třeba diskutovali o baterii, která má v rámci automobilu největší váhu,“ uvedl předseda vlády s tím, že výrobce zatím bude baterie dovážet z Číny. Otázka rozvoje elektromobility a skutečného významu eletromobilů pro snižování emisí je podle něj v současnosti velmi aktuálním tématem i v rámci Evropské unie.

Česká delegace navštívila také Centrum regenerativních terapií Technické univerzity Drážďany, jež se zabývá zkoumáním principů buněčné a tkáňové regenerace a jejich využitím při stanovení diagnózy a terapie, a Onco Ray, protonové centrum fakultní kliniky Carla Gustava Caruse, což je výzkumné pracoviště v oblasti onkologie, fyziky, biologie a vývoje techniky. Seznámili se také s fungováním inovační platformy Svobodného státu Sasko futureSAX, která cílí na podporu start-upů a vznikajících inovačních podniků.

Na jednání se saským ministerským předsedou Michaelem Kretschmerem hovořil premiér Babiš především o prohlubování spolupráce ČR a Saska. „Pana premiéra Kretschmera znám dlouho, navzájem se navštěvujeme, plánuje také znovu přijet do Prahy. Hledáme možnosti konkrétní spolupráce, je to pro nás velice důležité,“ konstatoval Andrej Babiš.

Podle předsedy vlády byla návštěva Drážďan velice přínosná. „Navázali jsme tady samozřejmě i cenné kontakty. Máme i nějaké představy jak koordinovat vzájemnou spolupráci,“ uvedl. Už v říjnu by se například měla v Praze uskutečnit na základě spolupráce České republiky, Polska a Saska konference o umělé inteligenci. „Pro nás je ale nejdůležitější náš boj, abychom pro Prahu získali v rámci Evropské unie Centrum pro umělou inteligenci. EU chce podpořit jen čtyři centra a my máme velkou šanci, protože jsme jediní z regionu. Máme v Česku 500 vědců na umělou inteligenci. Je to budoucnost naší ekonomiky, našeho průmyslu a my to všude deklarujeme a propagujeme. A myslím, že i tady jsme získali spojence,“ dodal předseda vlády.

