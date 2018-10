Premiér Babiš: Česká republika má jasnou, aktivní, čitelnou a sebevědomou zahraniční politiku

Předseda vlády Andrej Babiš uvedl v úterý 16. října 2018 do úřadu ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Toho dnes dopoledne jmenoval do funkce prezident Miloš Zeman.

„Myslím si, že Česká republika má jasnou, aktivní, čitelnou a sebevědomou zahraniční politiku. Samozřejmě, zahraniční politika je velmi důležitá. My zdůrazňujeme, že je dána hlavně naším členstvím v Evropské unii a členstvím v NATO. Je důležité, aby v zahraniční politice ministr zahraničních věcí a předseda vlády, nebo řekněme koaliční partneři, měli stejné názory. Myslím, že my ty názory stejné máme,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš a pogratuloval Tomáši Petříčkovi ke jmenování do funkce.

Tomáš Petříček převzal úřad po Janu Hamáčkovi, 1. místopředsedovi vlády a ministrovi vnitra, který byl pověřený vedením resortu zahraničních věcí od června.

Andrej Babiš ANO 2011



