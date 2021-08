Premiér Babiš: Čím hůř pro nás všechny, tím hůř pro Babiše

reklama

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi.

Začnu s tím, co se včera stalo v Průhonicích. Já jsem si minulé pondělí požádal obec o zábor, abych mohl podepisovat lidem knížky a abych mohl také točit tu zmrzlinu. Tu naší tradiční smetanovo-vanilkovou, ne tu ekologickou pirátskou. A všichni to věděli, protože jsem to ve čtvrtek oznámil na sítích. A překonal jsem rekord. Podepisoval jsem v kuse více než 5 hodin. Všem vám moc děkuji. Je neuvěřitelné, že jsme za mnou přijeli ze Sokolova, Karlových Varů, Českých Budějovic, Kladna, Jihlavy, Brna. Moc vám za to děkuji. Protože jste mi dodali obrovskou energii. Nebylo to organizované, nikdo nesvážel autobusy lidí, jak na Letnou Milion Chvilek. Bylo to spontánní, moc si toho vážím.

Strašně mě mrzí, že jsem to nemohl dokončit, protože potom přišli odpůrci očkování a skončilo to – dostal jsem vajíčko do hlavy, můj kameraman byl také celý od žloutku. Ale to je asi normální, nevím. Ale to nejhorší, co jsem tam zažil, bylo, když jedna aktivistka přišla za jednou paní, a protože jenom čekala na podpis pro moji knížku ji dala facku. Neuvěřitelné. Fanatici. To jsem ještě v životě nezažil. No a co se stalo před tou akcí? Všichni věděli, že to je autogramiáda. A samozřejmě v sobotu ráno v půl šesté přišli chvilkaři, Milion Chvilek, možná si na ně ještě pamatujete. Přišli s fotografem, shodou okolností stejným jako mají Piráti. A je neuvěřitelné, že předsedové stran Bartoš, Rakušan, Jurečka, Pekarová Adamová si na tom dělají kampaň. Kampaň na obrovské tragédii, která postihla celý svět. Je to nechutné, že na lidské tragédii oni dělají kampaň. A říkali, že jsem pošlapal křížky. Když je tam někdo nakreslil, proto aby mohli dělat tuto kampaň? Protože nic jiného neumí. Jenom antibabiše.

Já vám připomenu můj projev z 3. června 2021. Protože jedině naše opozice, v celé Evropě a na světě, zneužila covid na politické cíle. Jak tehdy napsal pan Miloslav, že každý slušný občan-politik by na počátku boje s covidem zasedl ke kulatému stolu, hodil pod něj sekeru a s obejmutím ramen zavelel ke společnému boji s neznámou epidemií a všichni by řekli: až to úspěšně skončí – ono to ještě neskončilo – tak ty sekyry zase vytáhneme a budeme si zase dávat přes hubu. Ne. To pokrytectví, pozérství, sabotáže, od začátku. Když to bagatelizovali, opozice. Jim to přišlo vhod. Všechna opatření, která jsme dělali od října kritizovali, sabotovali. Opakovali, že omezujeme demokracii a svobodu. Neměli žádnou odpovědnost. Všechno bylo špatně. Stále si stěžovali, že měníme opatření a že je chaos. No, světě div se, ten vir nekomunikoval. Ucítili svoji příležitost porazit toho nenáviděného Babiše, na kterého neměli ani nemají. A covid se stal vítaným spojencem, na to vsadili všechno, na tu kartu. Žádná racionální diskuse. Soudní žaloby, obstrukce. Vlastní hejtmani opozice na vrcholu pandemické krize, když nemocnice byly plné a praskaly ve švech, tak nás prosili, abychom ten nouzový stav prodloužili. Takže všechno dělali proti nám. Lidská tragédie.

Slyšeli jste někdy opozici, aby vyzvali vás všechny občany k očkování? Bez toho, aby kopli do Babiše? Neslyšeli. Protože oni to nechtějí. Čím hůř pro nás všechny, tím hůř pro Babiše. To se jim líbí. Znáte tohohle pána? To je nějaký pán Jurečka, předseda KDU-ČSL. Včera říkal, že mám kachní žaludek. Neuvěřitelné. Dobře věděl, že ty křížky tam někdo nakreslil ráno, že je to provokace. Tenhle pán, kdo to je? No, to je člověk, který zničil naše lesy. Nedal na kůrovce ani korunu. Člověk, který slíbil peníze zemědělcům za sucho, nedal jim nic. Převedl majetek na svoji manželku, a bere normálně dotace. A kritizuje Babišův údajný střet zájmů. Člověk, který šel na Jižní Moravu se svým traktorem, aby tam dělal kampaň. Nechutné. A tenhle člověk, co řekl 18. 9. 2020: „V tenhle okamžik neznám žádné opatření, které by muselo být realizováno v rámci nouzového stavu.“ Toto je graf 18. 9., stejný den. Toto je ČR, už jsme jeli nahoru. Takže to je naše opozice, která se řídí heslem: čím hůř pro vás, tím líp pro ni. Je to skutečně nechutné. Já jsem si ještě včera myslel, že pan předseda Fiala je jediný, který se k tomu nepřihlásí. Ale dnes na Primě to skutečně řekl. Fakt tomu nerozumím. Jenom to dokazuje to, že nemají žádný program. Jenom antibabiš, proti vládě Babiše. Je to zoufalství z jejich strany, jsem překvapený.

Já jsem včera podepsal 2 300 knížek. Bylo to fakt úžasné, moc vám děkuji. Potom přišli ti odpůrci očkování. Totální katastrofa. Ti lidé vůbec nevědí, o čem mluví. Ještě si spletli jednoho pána s Prymulou a natočili to. Neuvěřitelné, co jsou to za lidi. Ano, potom mě ochranka stáhla, protože to je jejich povinnost podle zákona. Já jsem říkal: ne, já tam zůstanu, ať hází ta vajíčka. Ale aby uhodili jednu paní jen proto, že si přišla pro podpis knížky od Babiše, to je skutečně velký hnus. A to jsme tady ještě neměli, i když v minulosti samozřejmě i na jiné politiky házeli vajíčka, rajčata a tak dále.

Opozice neudělala nic. Nesehnala žádné ochranné pomůcky, ani jednu vakcínu. Psal mi předseda Senátu Vystrčil, Hřib mi psal: dejte vakcínu Tchaj-wanu. Tak jsme ji dali, vážení. Vy jste nesehnali ani jednu. A když jsem bojoval se Sebastianem Kurzem pro spravedlivé rozdělování vakcín v Evropě, tak jste nás nepodrželi. Pátá kolona KDU-ČSL, TOP 09 v Evropě. Evropská lidová strana je nejmocnější. Proč jste nepomohli ČR, proč jste nesehnali ani jednu jedinou vakcínu? Mohli jste přes vaše spolustraníky. Pátá kolona v Evropském parlamentu, která se spojila a využívá tam další strany v rámci Evropské lidové stany proti ČR. To je neuvěřitelné. Je vidět, že jim na ničem nezáleží. Nezáleží jim na to, aby tady nebyl lockdown, aby se naše děti normálně vrátily do školy, aby nás podpořily, jak to psal ten pán.

Takže tolik k té včerejší akci. Znovu děkuji, byl jsem fakt nadšený z té energie, kterou jste mi dali. Je to z vašeho srdce, já jsem skutečně byl unešený z toho. Je mi to líto, že jsme to nakonec nemohli dokončit.

K situaci. Máme zatím dobrá čísla, ale máme plno clusterů. Bar v Praze, ubytování, svatba, mateřská škola, dětské tábory, sportovní tábory. Většinou dětské tábory, ale i výrobní závody. Takže stále platí, že musíme dodržovat ty pravidla. A slyším od kolegů, když se vrací ze zahraničí, že se to moc nekontroluje. Prosím vás, ve vlastním zájmu to dodržujte. Vyplňte ten formulář, dodržujte ta pravidla. Je to skutečně důležité, abychom to tentokrát zvládli. A ne jak minulý rok, že po dovolených to nakonec nedopadlo úplně dobře.

Očkování funguje. Všichni křičeli, že nemáme vakcíny. Teď vakcíny máme. Slovákům pouštíme 980 tisíc Pfizerů, darujeme dalším zemím, které to potřebují. Protože my máme zájem, aby celá planeta byla naočkovaná. Dobře víte, že to přišlo z Číny. Zajímavé jsou ty naše zkušenosti s těmi místy pro očkování bez registrace. Těch máme dnes 88. Jejich seznam a provozní dobu naleznete na stránkách ockoreport.uzis.cz. Vždy jsou aktualizované. To je důležité.

A jaké máme poznatky? Nejčastěji přicházejí lidé, kteří nemají internet nebo se nechtějí registrovat. Často nemají ani praktika, protože ho prostě nepotřebují nebo nevědí, že je dobré ho mít. Není pravda, že jsou to sociální případy. Řada lidí se totiž neregistrovala podle zkušenosti týmu prostě proto, že neměli čas. Měli něco důležitějšího na práci než očkování. A to na zahradě, na poli nebo v práci. Hodně lidí se taky chodí očkovat k mobilním týmům proto, že je nechtějí jinak nechat pracovat. Prostě jim zaměstnavatelé říkají, že buď budou očkování, a vezmou je i na práci, nebo mají smůlu. To je také častý důvod, proč se nechávají očkovat. S tímto požadavkem se setkávají jak pendleři, tak už i zaměstnanci českých firem. Ano, já jsem přemýšlel o motivaci, přišel s tím. Navrhuji ty dva dny. A to jsem se vlastně inspiroval u soukromých firem. Je škoda, že nás nenásledovali všichni v samosprávě. Je to velká škoda, protože lidi by si to zkrátka zasloužili.

Takže očkovací místa bez registrace fungují, je jich 88. Důležité jsou mobilní týmy. Máme 12 mobilních týmů, v příštím týdnu se jejich počet navýší o dalších 10. Fungují skvěle v Moravskoslezském kraji, v Karlovarském kraji. Připravuje se Ústecký, Olomoucký. Důležité je, že pro efektivní vysílání mobilních očkovacích týmů je důležitá komunikace krajů a starostů obcí. Já jsem byl ve Vítkově a fungovalo to super. Starosta to dal lidem na vědomí, psal jim maily, web, rozhlas, všechno. Potřebujeme spolupráci krajů a starostů obcí. Děkujeme všem, co se již zapojili do očkování ke zvýšení ochrany obyvatel obcí proti covid-19. Protože, znovu opakujeme, očkování je jediná ochrana proti šíření nákazy. Ti, kteří včera protestovali, jsou úplně mimo. Neuvěřitelné, co na těch sítích člověk čte. A jeden z poznatků činnosti mobilních týmů je spolupráce s místními firmami v obcích a městech. Proto bych chtěl požádat majitele firem o spolupráci se starosty, krajskými koordinátory očkování, a o umožnění zaměstnancům se očkovat u mobilního očkovacího týmu, který podle dohody navštíví příslušnou obec. Velmi dobře se osvědčilo vydání krátké propustky ze zaměstnání, umožnění pohodlného očkování zaměstnanců například jednorázovou vakcínou Janssen, která se skvělé osvědčila. Společnost Podané ruce, skutečně chválím, vyšle teď v srpnu do obcí a měst očkovací kamion. Bude to Chrudim, Přelouč, Veselí nad Moravou, Starý Mateřov, Kojice, Letohrad, Mikulov, Lanškroun, Moravská Třebová, Dolní Loučka, Drnovice, Velké Opatovice, Boskovice, Moravský Krumlov, Blansko, Miroslav, Tišnov, Pohořelice, Kuřim, Židlochovice, Adamov, Slavkov u Brna. Velice dobrý počin.

Mimochodem, jak už jsem mluvil o těch vakcínách. Nás čeká ještě doočkovat 673 496 lidí. Z toho na první termín čeká 43 354, na druhý termín 629 760. Minulý týden za 7 dní se registrovalo necelých 40 tisíc. Ale prosím vás, skutečně propagujte to. Je to velice důležité. Co se týče vakcín, ano, máme dost vakcín. Jenom takového Pfizeru máme 987 tisíc. Teď pomáháme Slovákům, takže příští dva týdny jsme snížili ty dodávky. Velký hit Janssen, jednorázová vakcína. Není nikde v Evropě, ale já jsem sehnal 100 tisíc. A od koho? No od mého přítele Viktora Orbána. Ten mi už půjčil 340 tisíc, a teď 100 tisíc Janssenu. Měli jsme Janssen na sklad, je pryč. Je to velký hit. Začalo to na hlavním nádraží, a funguje to. Takže prosím vás, myslete na to, je to fakt důležité. Ještě není ten covid u konce. Podívejte se, co se děje v Německu a ostatních zemích, jak to roste. My máme stále incidenci kolem 11. Evropa má 151.

Pokračuji a připravuji se na to kulatý stůl, který chci moderovat, experti na protilátky. Jedni říkají: nezájem, všichni očkovat. Druzí říkají: ne, protilátky, kdo to překonal, má imunitu. A samozřejmě to souvisí s rozvahou a úvahou o přeočkování třetí dávkou u starších věkových kategoriích. Protože studie naznačují, že u starších osob, které byli naočkováni před 5 až 6 měsíci dochází k významnému poklesu protilátek. A zase senioři, kteří to překonali mají hladinu protilátek. Takže budeme chtít dělat, a já spolupracuji se SZÚ v Ostravě, takovou klinickou studii v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Myslím si, že je to důležité. Musíme do konce srpna rozhodnout, jak to bude s přeočkováním a s uznáváním nebo neznáváním protilátek. Zatím to má jenom Rakousko. Ale věnuji se tomu, protože je to důležité, protože pokud bychom se takto rozhodli, ale hlavně ti experti, tak možná někteří budou zase motivováni se očkovat, protože zjistí, že těch protilátek mají málo. To se ale ještě uvidí, experti nemají na to stejný názor.

Morava. Byl jsem potřetí na Jižní Moravě. Kontrolujeme to, vracíme se na místa. To, co jsme slíbili, například tu ordinaci pro jednu lékařku, už tam jsou ty unimobuňky. Byli jsme s Lužici, předali jsme jim terénní vůz. Mluvili jsme s vinaři. Jsou tam věci k dořešení. Žádosti fungují. Klára Dostálová musí vyřešit obnovu poničených náhrobních kamenů. Hřbitovy byly také poškozeny. To je věc, kterou dostala za úkol ode mě. A pracuje na tom. Takže nezapomínáme na Moravu, budeme se tam samozřejmě vracet.

Byl jsem tam s Karlem Havlíčkem, který maká stejně jako já. Pokračuje v boji za udržení středočeských lokálek. PirátoSTAN nevím, co to vymysleli. Středočeské lokálky oni chtějí, úplně proti logice veřejné dopravy, zrušit. Vedení Středočeského kraje, PirátoSTAN. A lidé jsou samozřejmě naštvaní, protože každý normální člověk nechápe, že když my jsme dali do toho miliardu, tak kraj rok poté to zavře. A jak správně řekli ředitel Správy železnic Svoboda, Středočeský kraj udělal první krok k likvidaci lokálních tratí v Česku. A to chceme? Ne, to nechceme. Představte si, že by PirátoSTAN řídil Ministerstvo dopravy. Tak není nic. Všichni bychom jezdili na kole.

Sněmovna. Skvělý výsledek. Konec kojeňáků. Díky Alešovi Juchelkovi, který to odmakal, dětí do 3 let už nebudou umísťovány do ústavů, ale do rodin, kam taky patří. Navíc jsme pěstounům díky pozměňovacímu návrhu našeho poslance Aleše Juchelky výrazně zvýšili odměnu, protože za to, co pro mnohé děti dělají si to zaslouží. Takže konečně, jsme jedni z posledních v Evropě. Konec kojeneckých ústavů.

Ministr Brabec od 2. srpna pokračuje v úspěšném programu Ministerstva životního prostředí zaměřeném na sázení listnatých stromů po celé ČR. Ta iniciativa Sázíme budoucnost si klade za cíl vysázet v Česku během 5 let 10 milionů stromů, celkem je to za 350 milionů korun. Chceme ozdravit naši krajinu. Klimatickou změnu bereme vážně, ale nechceme ekologické daně, a také nechceme ten konec všech aut, jak to zamýšlí Brusel. Že bychom všichni museli mít elektroauta. Tak to není dobrý nápad. Každý strom se počítá, pokračujeme v tom programu.

Ministerstvo financí, rozpočet má dobrý trend. Vybrali jsme na důchodovém pojištění o 19 miliard navíc. Pro všechny, kteří kritizují, že máme údajně velké zadlužení – ne, minulý rok jsme měli stále 4. nejmenší zadlužení. Znovu máme skvělý rating od japonské R+I. Takže stejně jak Fitch nám dává výhled do budoucnosti, že máme dobrý rating. Na rozdíl od opozice, která tady stále upozorňuje, že jsme na to špatně. A proto i to navýšení důchodů si můžeme dovolit. Protože já jsem byl ten, který snižoval ten dluh. Od roku 2014. A paní Schillerová v tom pokračovala. A že jsme se zadlužili? Ano, všichni, kvůli covidu. Kam šli ty peníze? Všichni to vědí, například Finanční správa vyplatila živnostníkům a společníkům malých s.r.o. a dohodářům 44 miliard. Vyřídila 2,4 milionu žádostí. Takže to jsou samé dobré zprávy.

Další věc, zdravotnictví. Absolutní priorita. Se zdravotním systémem v ČR jsou spokojeny zhruba tři pětiny obyvatel. Zdravotnictví si pochvalují tři pětiny Čechů, jsou nejspokojenější za 20 let. Ano, tolik peněz, co jde do zdravotnictví, nikdo nešlo. Za mojí vlády, desítky miliard. Jenom meziročně, 2019-2020 89 miliard plus. A máme skvělé projekty. Národní boj proti rakovině. A co říká PirátoSTAN? Bartoš s Rakušanem. Oni nechtějí, abychom měli nejlepší přístroje na prevenci proti rakovině. Oni to zase otáčejí. No protože to vymyslel Babiš. Ale Babiš to nevymyslel. Babiš jenom převzal Národní boj proti rakovině Joe Bidena 2016. Je to důležité. 2035 bude rakovina největší příčinou úmrtí všude v Evropě, možná i na světě. Takže my máme národní plán boje. Prevence. Skvělá centra, skvělé přístroje. A zdravotní pojišťovny chystají skvělý prospekt, jedinečný. Poprvé ho tady máme. Piráti ani nechtějí, abychom tady měli nejlepší léčbu proti rakovině. Nechápu to. Z Evropy jsme přivezli pro zdravotnictví 50 miliard. Naši předchůdci na to období teďka 8.

A nakonec chci poděkovat všem našim sportovcům. Skvělý výsledek. Za všechny moc děkuji, za vládu. Sport je vždycky naše priorita, moje priorita od vstupu do vlády. Teď je rozpočet 3krát vyšší než byl. Založili jsme sportovní agenturu. Česká republika obsadila 18. místo mezi všemi zeměmi. Když to porovnáme, jak jsme dopadli v roce 2016, tak jsme byli na 43. místě, teďka jsme 18. Skvělé. Čtyři zlaté, čtyři stříbrné, tři bronzové. Jsme dokonce z Evropy za 7. místě, z EU na šestém. Děkujeme moc. Samozřejmě sport budeme nadále podporovat.

Těším se na příští neděli. A očkujte se.

