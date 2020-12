Premiér Babiš: Čísla bohužel stoupají. Musíme okamžitě jednat

reklama

Od pátku 18. prosince se Česká republika vrátí do 4. stupně protiepidemického systému (PES), který ale dozná několika změn. Školáci budou mít o dva dny delší vánoční prázdniny. Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 14. prosince 2020 schválila také nové kompenzační programy, které mají pomoci podnikatelům, jichž se nejvíce dotknou avizované změny.

Návrat do druhého nejpřísnějšího stupně PES bude znamenat mimo jiné opětovné zavedení zákazu volného pohybu osob v režimu pro den do 23 hodin a v noci do 5. hodiny ranní. Budou uzavřeny bary a restaurace, zoologické zahrady, muzea či koupaliště a další vnitřní sportoviště. Zůstanou však otevřeny všechny obchody a služby, pokud zajistí, že v prodejně bude jen jeden zákazník na 15 metrů čtverečních. Na rozdíl od minule nebude také platit nedělní zákaz prodeje.

„Když jsme 3. prosince rozvolňovali, tak jsem si přál, abychom to do Vánoc vydrželi bez nějakých dalších opatření. A umím si představit to velké zklamání lidí, kteří podnikají v pohostinství, kteří podnikají v hoteliérství, kteří pracují každý den, zaměstnávají lidi, těžko shánějí úvěry, podnikají. Chápu, že to není dobrá zpráva. Mě to velice mrzí a samozřejmě se za to omlouvám, ale bylo to velmi těžké rozhodnutí, protože samozřejmě si uvědomujeme, jak obrovský dopad to má na životy lidí,“ prohlásil předseda vlády Andrej Babiš.

„My jsme to skutečně velice dlouho zvažovali, a i když je v nemocnicích stav pacientů stabilizovaný kolem 4 200, nicméně v rámci celého roku zemřelo na covid více než 9 600 lidí. A ta čísla bohužel stoupají, reprodukční číslo je 1,2 a to znamená, že my musíme okamžitě jednat. I když samozřejmě je to velice nepříjemná situace,“ vysvětlil premiér.

Vláda také upravila s platností od 15. prosince 2020 krizového opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb.

Změny budou i v českém školství. Od 21. prosince se omezuje provoz vysokých škol a ubytování studentů. 21. a 22. prosince budou mít volno všichni žáci a studenti základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol, jazykových škol a další, o které se jim prodlouží vánoční prázdniny. Vláda současně rozhodla o úplném zrušení pracovní povinnosti pro studenty od 16. prosince 2020.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž rozhodlo, že urychlí spuštění antigenního testování obyvatel o dva dny. K zahájení tedy dojde už 16. prosince. K dílčím změnám došlo také v opatření omezujícím vstup cizinců na území České republiky.

Skončí i zákaz vycházení pro klienty v sociálních službách. Již od středy 16. prosince tak budou moci klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem opouštět objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba. Podmínkou bude v průběhu vycházky používání respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95. Vycházka trvající méně než 6 hodin bude umožněna bez dalších podmínek, klient bude po návratu pouze bedlivěji sledován, zda nemá příznaky onemocnění covid-19. Déletrvající opuštění zařízení už bude znamenat, že dotyčný půjde bezprostředně po návratu do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3

tři až čtyři dny. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

Vláda řešila také kompenzace pro dalším zpřísněním nejvíce postižené segmenty ekonomiky. Odsouhlasila prodloužení programu Covid – Ubytování. V jeho pokračování Covid – Ubytování II si budou moci podnikatelé z oblasti hotelnictví a dalších ubytovacích služeb požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o náhradu části ušlých zisků za období říjen až prosinec. Stejně jako v případě první fáze programu dostanou, pokud bude dotační program notifikován Evropskou komisí, 100 až 300 korun na lůžko v závislosti na kategorii a třídě hromadného ubytovacího zařízení s tím, že budou muset prokázat sezónní obsazenost v tomto období. Vláda na druhou fázi uvolní až 2,7 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy.

Pokračovat bude i dotační program Covid – Nájemné. Vláda odsouhlasila vypsání jeho třetí výzvy, kde budou moci podnikatelé v maloobchodu a službách s provozovnami v nájmu, kterých se dotkla protikovidová opatření, požádat o úhradu 50 procent z celkového nájemného za období říjen až prosinec 2020. Udělení dotace nebude podmíněno poskytnutím slevy ze strany pronajímatele, maximální výše může dosáhnout 10 milionů na jednoho nájemce. I tuto výzvu bude muset notifikovat Evropská komise. Ministerstvo průmyslu a obchodu dostane na program další tři miliardy korun ze státního rozpočtu.

Schválen byl nově i záměr Ministerstva průmyslu a obchodu na vypsání nového dotačního programu Covid – Gastro. Ten bude určen na pomoc sektoru gastronomie a vláda na něj ze státního rozpočtu vyčlenila celkem 2,5 miliardy korun. Podpora bude poskytována za období od 14. října 2020 do 31. prosince 2020 s tím, že jsou vyloučeny dny, kdy nebyly gastronomické provozy omezeny vládními opatřeními, tj. 3. až 18. prosince. Zároveň ale může být podle vývoje pandemie prodloužen i do nového roku. Ministerstvo očekává, že o dotaci požádá cca 22 000 gastronomických podniků.

Ministři rozhodli rovněž o prominutí DPH u dalšího vybraného zboží v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí dostala za úkol připravit rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění covid-19 a očkovací látky proti onemocnění covid-19, které odpovídají schváleným směrnicím a nařízením EU. Záměrem je zajištění cenově dostupnějšího přístupu k těmto komoditám.

Vláda schválila také vyčlenění finančních prostředků na nákup zdravotnického materiálu potřebného k zajištění plošného očkování obyvatel proti nemoci covid-19. Správa státního hmotných rezerv má za úkol nakoupit 6 milionů injekčních stříkaček pro aplikaci očkovací látky a stejný počet jehel, 800 000 injekčních stříkaček pro ředění očkovací látky a stejný počet jehel pro ředění a 160 000 kusů rozpustidla. Současně byla navýšena i částka ze státního rozpočtu, kterou bude mít Správa státních hmotných rezerv na nákupy pohotovostních zásob pro rezort zdravotnictví k dispozici, a to na 700 milionů korun.

Kabinet rozhodl rovněž o změně nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020. Časový úsek, v němž bude možné využívat vojáky pro potřeby Ministerstva zdravotnictví, krajských hygienických stanic či zdravotních ústavů, byl prodloužen až do 30. června 2021.

