Premiér Babiš: Co s uvolňováním provozu škol, hlavně mateřských a základních

Každý se teď ptá, jak to bude s uvolňováním provozu škol, hlavně mateřských a základních. Právě čtu analýzy a scénáře našeho týmu Chytré karantény na základě zkušeností ze zemí, kde to ve školách údajně zvládli. Singapur, Tchaj-wan, Japonsko. Tento tým expertů v čele s profesorem Romanem Prymulou má hlavní slovo ve všech opatřeních a omezeních.

Máme dvě možnosti.

Buď čekat, až virus odejde, nebo zkusit uvolňovat školy podle příkladu zemí, kde to fungovalo. Přikládám obrázek, který vám tým Chytré karantény posílá.

Experti by určitě nechtěli otvírat všechny mateřské a základní školy najednou. Začali by pilotem bezpečného režimu v několika školách a pak by nastavili plán postupného otevírání tak, abychom mohli otevřít školy. V jedné z variant by to mohlo být v polovině května.

A uvažují o následujících podmínkách:

Děti by měly udržovat vzdálenost 1 metr, tak jako to je v Singapuru, Tchaj-wanu nebo Japonsku. Samozřejmě se to týká větších dětí, dá se to uchopit formou hry, kluci si rádi hrají na vojáky. U menších dětí by metrové odstupy nefungovaly, to je jasné. Proto se pro mateřské školy a nejnižší třídy 1. stupně uvažuje o rozdělení dětí do menších skupinek.

Tým Chytré karantény také zvažuje rozfázování začátků hodin a přestávek mezi jednotlivými třídami, aby žáci nastupovali do tříd a opouštěli je v různých časech. Samozřejmě pozastavení kroužků, exkurzí a výletů a omezení pohybu ve společných prostorách.

Zavést tato pravidla by podle některých názorů bylo to nejtěžší. Děti je musí vzít vážně. Ale já bych našim dětem věřil a věřím hlavně vám, jejich rodičům a našim učitelům. Děti jsou rozumné, situaci určitě vnímají a chápou. A když jim vy, rodiče a učitelé, vysvětlíte, že mají samy svůj díl odpovědnosti vůči rodičům a prarodičům, bude to fungovat. Úspěšné zvládnutí pandemie je na osobní odpovědnosti každého z nás.

Celý systém je nutné opravdu pečlivě připravit na naše podmínky. I jiné země se s tím potýkají nebo budou potýkat. Samozřejmostí jsou rozestupy při jídle, hlavně maximum hygieny a minimalizace přenosu, pokud je ve škole někdo nakažený. A pokud je, tak existuje scénář při jednom případu nákazy zavřít ročník, při dvou případech zavřít školu.

Ještě to shrnu. Klíčovým principem je maximum hygieny a minimalizace přenosu, pokud je ve škole někdo nakažen. Což by znamenalo:

měření teploty u vstupu

dezinfekce tříd

dezinfekce rukou

nošení roušek i během hodiny

fyzicky oddělené sezení při jídle bez roušek

Jasně, nikde není napsané, že právě tato opatření přijmeme. K tomu je potřeba široké debaty ředitelů škol a učitelů. A pokud k tomu přistoupíme, tak chci znovu říct, že začneme pilotními projekty po dohodě se všemi zainteresovanými.

Toto je názor expertů Chytré karantény, který jsem si dovolil v malém detailu zveřejnit. Názor expertů, na které spoléhám.

