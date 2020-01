Premiér Babiš: Dálnice jsme v minulosti trochu zapomněli stavět

„Velice si vážím toho, že na první zahraniční cestu po nedávném jmenování spolkovým kancléřem zavítal právě k nám do České republiky. Je to jasné potvrzení česko-rakouského přátelství a našich výborných vztahů i důkaz toho, že je Rakousko blízkým partnerem našeho regionu,“ uvedl český premiér.

Zásadním tématem jednání byla výstavba přeshraničních dopravních spojení, a to zejména dálnic z Brna do Vídně a z Prahy do Lince. V roce 2019 byl na české straně dokončen úsek dálnice D3 mezi Táborem a Českými Budějovicemi a začala stavba obchvatu kolem Českých Budějovic, který by měl být hotový v létě 2022.

„My jsme tyto dálnice v minulosti trochu zapomněli stavět a teď se to snažíme dohnat. Jasně deklarujeme, že chceme být s dálnicí Praha–Linec na rakouské hranici v roce 2024. Co se týče trasy Brno–Vídeň, tam je to malinko komplikovanější. Naši předchůdci bohužel vybrali trasu kolem Mikulova místo toho, aby trochu přemýšleli a vybrali trasu přes Břeclav. Už jsme to mohli mít hotové,“ poznamenal premiér Babiš. O dalším postupu bude ve Vídni vyjednávat česká delegace v čele s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem.

Oba premiéři rovněž navázali na předešlou diskuzi v rámci jednání s premiéry V4, kdy se věnovali především evropským otázkám. Společně se shodli na postoji k migraci a trvající podpoře evropské integrace západního Balkánu.

Rakousko je významným ekonomickým partnerem České republiky. Vzájemná obchodní výměna v roce 2018 dosáhla 12,3 miliardy eur. Česko patří mezi pět největších exportérů do Rakouska. Rakousko zase patří mezi přední investory v ČR. Rozdílné názory mezi oběma zeměmi panují ve využívání a dalším rozvoji jaderné energetiky. „I na poslední Evropské radě jsem jasně řekl, že my bez jaderné energie nejsme schopni dosáhnout uhlíkové neutrality. Určitě budeme dál ubezpečovat naše rakouské kolegy, že jaderná energie je bezpečná, že naše elektrárny jsou bezpečné,“ uvedl premiér Babiš a připomněl, že Rakousko je důležitým odběratelem české elektřiny.

Právě také byla vydána česká jazyková verze Společné česko-rakouské knihy o dějinách, na které pracoval tým historiků obou zemí. Jedná se o unikátní projekt, jehož smyslem je přispět k vzájemnému poznání a porozumění skrze reflexi dějin Česka a Rakouska v 19. a 20. století.

Premiér Andrej Babiš naposledy navštívil Rakousko na podzim 2019, kdy se zúčastnil koncertu České filharmonie u příležitosti 30. výročí pádu železného opony a setkal se s tehdejší rakouskou kancléřkou Brigitte Bierleinovou.

