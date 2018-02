Premiér Babiš: Fiskální pakt neznamená vůbec nic

Rád bych reagoval, protože pan senátor Vosecký říkal, že není zapotřebí, abychom tam jezdili, já si myslím, že je, já to chci vidět. Já chci jít na to místo kolem Přerova, kde stojí dálnice, kde stojí ti živočichové. Já je chci vidět. Chci vidět v Břeclavi těch 15 metrů, kde můžeme jedině udělat ten obchvat, tam se nedá jezdit... V Přerově se vůbec nedá jezdit už normálně, ani v Břeclavi. A když jsem přijel do Ostravy... A Rudná? Kdy bude Rudná? Tam chci jít. Chci vidět toho majitele, který nás vydírá, chce 30 milionů, spekulativní pozemek, chci to řešit. Tam bude ta vláda, bude tam ministr životního prostředí, dopravy, já tam uvidí, co říká ten šéf ŘSD. Obchvat Mikulova. Nejsou vykoupené pozemky údajně. Já nevím, jak to je, já to potřebuji zjistit. Potřebuji jet do toho terénu. Potřebuji to vidět.

Ministerští úředníci, to není o ministerských úřednících, to je o tom, kdo to řídí. Naši slavní komentátoři v České televizi: Vláda rozhoduje ve sboru! Takže vlastně to nikdo neřídí. Ale v Německu to mají. Já tu vládu řídím. Dneska to viděl pan senátor Antl, byl u mě ráno se starostou z Rychnova. To je to, co podepsal pan premiér. Problém Kvasiny. 11 000 lidí navíc a teď co? Zázemí žádné. Tak jsem volal ministra zdravotnictví, protože mi ukázali mail, že nějaký úředník napsal, že ty peníze nebudou. Ale premiér to podepsal v roce 2014. Tak volám tomu ministrovi, samozřejmě, že o tom nevěděl, protože když jsme podepsali v 2014 ty Kvasiny, kde má úkol hejtman opravit silnici a ministr Ťok přivaděč a nějaký stánek kultury a sportovní, tam je asi 10 ministrů, co mají úkoly. Já to chci řešit na místě. Samozřejmě jsme to automaticky měli přece dát do toho rozpočtu. To je 6 miliard, ty Kvasiny například jenom. Takže já to chci, i ten Harrachov, kde vlastně ČUS má pozemky. Tam není nic v tom Harrachově. Mohlo to být krásné středisko. Tam je nějaký majitel pozemku, potom starostka má nějaký názor. Já bych to chtěl. Já si to potom vysleduji, pokud tam budu, samozřejmě, to není, že úředník...

Když ten ministr dostane úkol, v rámci menšinové vlády ty úkoly můžeme dát, když už to bude koalice, tak se úkoly nedávají, dělá se politika, ale je to samozřejmě o lidech. Já samozřejmě si myslím, že je důležité. My tam nejedeme propagovat, my tam jdeme řešit věci. My si to sepíšeme všechno. V tom Brně jsem byl v pátek. Porodnice za 2,5 miliardy, jsou tam dvě porodnice, absolutní nesmysl. Máme tam Kometu, Lužánky, Janáčkův sál. Když to všechno... To jsou ty tisíce miliard. Knihovnu, Moravskoslezský kraj. A všechny tyto věci. To bychom chtěli, ano, R35, určitě. Ale tam na tom místě zjistíme, kdo to brzdí. Jestli je to nějaká legislativa, nebo něco. To si myslím, že je... Náklady na bydlení, ano, my nestavíme byty. Proč nestavíme? Měli jsme nějaký zákon o sociálním bydlení. Nechápu, co jsme řešili. Ten starosta, co byl u mě ráno, chce stavět 100 bytů. Když najde bezdomovce na náměstí, tak je to jeho problém, vždyť má nějakou bytovou komisi. On musí vědět, kdo v tom městě má byt, nemá byt, kdo má nárok, nemá nárok. To je triviální. Nevím, proč jsme to nedodělali. Já bych chtěl dělat ten projekt, který jsme dělali úspěšně na ministerstvu financí.

Když jsem tam nastoupil, tak jsem zjistil, že kolem Prahy nemáme místo pro 9000 žáků do škol. Je to super projekt. 150 obcí vyčerpalo téměř 2 miliardy. I úřad jsme otevírali v Brandýse nad Labem, tělocvičny atd. To jsou věci, které chceme sepsat. Chceme to diskutovat a dát do toho rozpočtu. Stanovit nějaké priority, které nám udělají tu návratnost a ten růst. Ten růst, my ho máme v rukou, cestovní ruch. My dneska, ti turisté už nemůžou ani chodit na Karlově mostě nebo v Telči nebo v Českém Krumlově, potřebujeme rekonstruovat Císařské lázně a dostavět dálnici. Moravský Krumlov, kde je ta Slovanská epopej? Někde srolovaná v Praze. A Invalidovna. Další kulturní památky. V Lednici, mraky turistů, my potřebujeme všude, aby šli.

Šestá nejbezpečnější země, jsme tady, letiště funguje. To jsou všechno věci, které máme v rukou, které můžeme prosadit. Jde o to, aby ti hejtmani a starostové, abychom byli na jedné lodi, abychom to společně řešili a posouvali dopředu. Možná to bude nějaký velký deficit. Ale když to půjde do investic, tak si myslím, že se toho nemusíme obávat. A co se týká toho eura, ano, tam jsou nezodpovědné země, to víme. Řecko atd. Ale věřte mi, že ten fiskální pakt neznamená vůbec nic. Když jsme poslední v Evropě, fakt to nemá na nás dopad, jenom že máme být rozpočtově odpovědní, my jsme, takže to nemá nic společného s tím eurem. Evropský měnový fond z mého pohledu je nesmysl, stejně ministr financí pro euro je podle mě nesmysl. My jsme tam proti. Tam si myslím, že držíme tu linku.

Děkuji.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

